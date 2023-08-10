الخميس 10 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الباز": التنمية أحبطت مخطط "الإرهابية" للتنازل عن جزء من سيناء

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن ما يحدث في سيناء الآن من تنمية، طفرة غير مسبوقة لأرض شهدت حروبًا لسنوات، موجهًا التحية للدولة ولأهالي سيناء الصامدين على مر العصور.

وأضاف الدكتور محمد الباز، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامجه "مش حسبة برمة" المُذاع على راديو "نغم إف إم"، اليوم الخميس: على مدار سنوات تحدثنا عن ضرورة تنمية والارتقاء بسيناء، وهى الأرض التي مكثت سنوات وعقودًا طويلة في حرب، ولكن كان للدولة رأي آخر، بجانب رجولة وشهامة أهاليها، والذين حاربوا ضدد الإرهاب، ودفعوا الثمن أرواحهم.

وواصل: التنمية أسهمت في إحراق أي محاولات أمام الجماعات الإرهابية، وأغلقت أبواب الأفكار المتطرفة، متابعًا: الجماعة الإرهابية كان في حساباتها التنازل عن جزء من سيناء لحل الأزمة في غزة، وهو ما رفضه الرئيس الفلسطيني محمود أبومازن في وقتها.

واستعرض “الباز” دراسة المرصد المصرى للفكر، حول التنمية الشاملة في سيناء، والجهود التنموية التي قامت بها الدولة، من تطوير بنية تحتية ومشروعات تحول رقمى، فضلًا عن مبادرات لتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وتمكين المرأة والشباب والصحة والتعليم، حيث أعلن الرئيس السيسي في مطلع عام 2015 عن تخصيص 10 مليارات جنيه لتنمية ومكافحة الإرهاب فى سيناء، وطالب القوات المسلحة بالإشراف على عملية الإعمار والبناء، بجانب الجهود الأمنية لملاحقة البؤر الإرهابية.

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