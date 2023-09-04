مسئول سابق فى البنتاجون: القدرات العسكرية تطورت.. وهذه آثار التحفظ الأمريكى

قال برنت سادلر مسئول سابق في البنتاجون، إن الولايات المتحدة الأمريكية واليابان بينهما تحالف عسكري وأمني، وهذا يلعب دورًا كبيرًا لمصالح البلدين.

وأضاف سادلر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذا التحالف بدأ بعد الحرب العالمية الثانية لمدة عقود من الآن، لافتا إلى أنه في عام 2013 عندما قرر رئيس الوزراء الياباني التعاون مع أمريكا في تعزيز القوات العسكرية والتعامل مع الخطر الصيني والالتزام بالشكل السلمي.

وأوضح أن هناك تطورًا كبيرًا في العسكرية الصينية، وهذا هو الذي أثار حفيظة الولايات المتحدة الأمريكية واليابان، والآن نجد أن روسيا تحاول أن كون لديها يدًا في تلك المنطقة، كما أننا نؤمن بأن هناك تهديدًا كبيرًا من قبل روسيا على اليابان، ونفس التهديدات من الصين لذلك فإن التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان سيساعدهما على الوقوف ضد هذه الأخطار التي تم الحديث عنها.