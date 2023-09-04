الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لا تحقق انفراجة.. الجارديان: محادثات أردوغان وبوتين لا تدعم صفقة الحبوب

بوتين واردوغان
بوتين واردوغان

اختتم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القمة الثنائية بينهما، حول الادعاء بإمكانية إحياء صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، لكن لم يكن هناك دليل على تحقيق انفراجة، حيث اتهم بوتين مرة أخرى الغرب بالتراجع عن وعودها. 

وسلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء على على القمة الروسية التركية، مشيرة الى انه لا توجد علامة على احقيق اختراق في حبوب البحر الأسود بعد محادثات لردوغان وبوتين. 

وأضافت: يجري الزعيمان التركي والروسي محادثات فيما تواصل موسكو مهاجمة موانيء تصدير الحبوب الأوكرانية. 

وحسب الصحيفة البريطانية فقد زعم بوتين أنه لم تكن هناك أزمة في أسواق الحبوب العالمية منذ انسحاب موسكو من الصفقة قبل شهرين بسبب ما قالت إنه فشل الغرب في الحفاظ على جانبه من الصفقة التي تغطي صادرات المواد الغذائية والأسمدة الروسية. وأضاف أن الأسعار تنخفض ولا يوجد دليل على نقص الغذاء.

الانسحاب من صفقة الحبوب 

txt

بعد لقائهما بسوتشي.. بوتين وأردوغان يؤكدان على الانفتاح بشأن صفقة الحبوب

ويشير موقفه إلى أنه يعتقد أن روسيا استفادت من الانسحاب من صفقة الحبوب ثم قصف الموانئ الأوكرانية التي كانت تصدر الحبوب الأوكرانية في السابق. وقال إنه سيكون على استعداد "لإعادة تنشيط الاتفاق" عندما يتم تلبية جميع المطالب الروسية.

وكان هذا أول اجتماع شخصي بين أردوغان، كبير المفاوضين وراء الاتفاق الأولي، وبوتين منذ انهيار الاتفاق.

وكانت الخلفية المباشرة للاجتماع في سوتشي، روسيا، يوم الاثنين، هي غارة روسية أخرى بطائرة بدون طيار على ميناء تصدير الحبوب الأوكراني، مما أدى إلى إتلاف المستودعات وإضرام النار في المباني. ونفت رومانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي، المزاعم الأوكرانية بأن طائرات روسية بدون طيار سقطت وانفجرت على أراضيها في الهجوم.

وتهاجم الطائرات بدون طيار الروسية بشكل منهجي مخازن الحبوب الأوكرانية منذ انسحاب موسكو من الصفقة، وأصاب الهجوم الأخير على ميناء إسماعيل على نهر الدانوب، في منطقة أوديسا جنوب أوكرانيا، المستودعات ومباني الإنتاج. 

وتقول أوكرانيا إن أكثر من 220 ألف طن من الحبوب الأوكرانية دمرت في الهجمات الروسية، حيث يحاول أردوغان، الذي لعب سابقًا دورًا مهمًا في إقناع بوتين بالالتزام بالاتفاق، والأمم المتحدة، إقناع بوتين بالعودة إلى الاتفاق. 

وقال أردوغان في سوتشي: "كتركيا، نعتقد أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات في وقت قصير، مشيرا الى أن أوكرانيا يجب أن تخفف من موقفها التفاوضي ضد روسيا بشأن صفقة الحبوب. وإذا بدأت محادثات سلام أوسع نطاقا، فمن المرجح أن يكون أردوغان وسيطا رائدا.

وقال بوتين إن روسيا قد تعود إلى اتفاق الحبوب إذا وقع الغرب مذكرة لتسهيل صادرات الغذاء والأسمدة الروسية. وقال في سوتشي: "سنفعل ذلك بمجرد التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات المتعلقة برفع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الزراعية الروسية".

ويقول الغرب إنه أصدر بالفعل توجيهات شاملة للتأكيد على الاستثناءات الواسعة في عقوباته ضد صادرات المواد الغذائية الروسية. وحاولت في السابق طمأنة بوتين بأن صادرات الحبوب والأسمدة الروسية لا تخضع للعقوبات الغربية.

رجب طيب أردوغان الرئيس الترك الرئيس التركى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القمة الثنائية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

تنسيق المعاهد الفنية الصناعية 2023 وكيفية التقديم بها

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أسرار لا تحسمها قمة "بوتين - أردوغان".. كيف؟

عبدالوهاب داود

ونحن نحب صلاح.. تمت الصفقة أم لم تتم

وائل لطفي

مهرجان العلمين.. النجاح فى خدمة الوطن

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تفتح سفارتها فى البحرين بعد 3 سنوات من تطبيع العلاقات

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص