الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد موسى: الدولة أنفقت أكثر من 750 مليار جنيه في تنمية سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

أشاد الإعلامي أحمد موسى، يحجم التنمية التي شهدتها محافظة سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، حيث أنفقت الدولة على مدار السنوات القليلة الماضية أكثر من 750 مليار جنيه لإقامة مشروعات في سيناء.

تنمية سيناء

وأكد موسى، خلال تقديمه لبرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أنه من المهم ألا يتم ترك سيناء أرض فضاء لأي شخص يفكر في الحصول عليها أو على جزء منها بحجة أنها خالية من السكان، معبراً:" لا هنملى سيناء بشر ونزرعها بقدر ما ربنا يدينا من قدرات مالية".

بيع سيناء 


ونوه أن الرئيس المعزول محمد مرسي، عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الحصول على جزء من سيناء مقابل حل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن «أبو مازن» رفض الأمر، معبراً:" محمد مرسي قال نديهم جزء من سيناء ونحل مشكلتهم، شوف الخيانة أد إي، مرسي خان البلد وتآمر عليها، وعدم وجود حدود للدول هو منهج جماعة الإخوان، لكن إحنا كل حبة رمل غالية علينا".

وأضاف في حديثه، أن ما تشهده سيناء في الوقت الحالي غير مسبوق، مستشهدًا بإقامة أكثر من 400 مشروع قومي في شبه الجزيرة، وحوالي 70 طريقًا جديدا بأطوال تصل إلى 2700 كم داخل سيناء؛ لربطها بكل المحافظات المصرية.

أحمد موسى على مسئوليتي صدى البلد تنمية سيناء

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