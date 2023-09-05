اليوم.. الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة ملاخى النبى آخر انبياء العهد القديم

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الثلاثاء، بذكرى نياحة ملاخى النبى آخر انبياء العهد القديم، وعلى خلفية الاحتفالات قال سنكسار الكنيسة إن في مثل هذا اليوم تنيح النبي العظيم ملاخي أحد الأثنى عشر نبيا الصغار وقد تنبأ عن عودة الشعب من السبي إلى أورشليم وبكت بني إسرائيل علي عصيانهم للرب ومخالفتهم لنواميسه ووبخهم علي تقدمه الضحايا المرذولة وتنبأ عن دخول الأمم عند ما قال: "من مشارق الشمس إلى مغاربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لاسمي بخور وتقدمه طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم".

أهمية وصايا العشور والبكور

كما أظهر لهم عدم إيفائهم العشور والبكور بقوله: هاتوا جميع العشور إلى الخزانة ليكون في بيتي طعام وجربوني بهذا قال رب الجنود إن كنت لا أفتح لكم كوي السموات وأفيض عليكم بركة حتى لا توسع وانتهر من أجلكم الآكل فلا يفسد لكم ثمر الأرض ولا يعقر لكم الكرم في الحقل قال رب الجنود.

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نبوته عن مجيء يوحنا المعمدان

وتنبأ عن مجيء يوحنا المعمدان أمام السيد المسيح مخلص العالم بقوله " هاأنذا أرسل ملاكي فيهيئ الطريق أمامي ويأتي بغتة إلى هيكله السيد الذي تطلبونه وملاك العهد الذي تسرون به هوذا يأتي قال رب الجنود "وعن مجيء ايليا أمامه عند انقضاء العالم بقوله: "ها أنذا أرسل إليكم ايليا النبي قبل مجيء يوم الرب اليوم العظيم والمخوف فيرد قلب الآباء علي الأبناء وقلب الأبناء علي آبائهم لئلا أتي واضرب الأرض بلعن "ولما أرضي الله بسيرته الصالحة وأكمل أيامه بسلام أنتقل إلى الرب وتحتفل به الكنيسة في مثل هذا اليوم.