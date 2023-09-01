الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الجمعة، بذكرى استشهاد القديس مويسيس وسارة أخته.

وفي هذا الشأن قال السنكسار الكنسي، إنه في مثل هذا اليوم استشهد القديس مويسيس وأخته البارة سارة وقد ولدا من أبوين مسيحيين غنيين ولما تنيح والدهما أراد القديس مويسيس أن يزوج أخته ويسلم لها جميع مالهما ويترهب فأجابته " تزوج أنت أولا وبعد ذلك أتزوج أنا أيضا " فقال لها: " أنا صنعت خطايا كثيرة وقصدي أمحوها بالرهبنة لانه لا يمكن أن أهتم بالزيجة وبخلاصي نفسي".

فأجابته قائلة: "كيف ترضي أن ترميني في فخاخ العالم وتسعي أنت إلى خلاص نفسك؟، فقال لها إن شئت يكون لك فأجابته كل ما تفعله أنت أفعله أنا أيضا.

موسيس يوده اخته دار للعذراى

فلما رأي قوة عزمها وزع كل مالها علي الفقراء والمساكين وأدخلها ديرا للعذارى بظاهر الإسكندرية ، ودخل هو أيضا أحد أديرة الرجال وقضي الاثنان عشر سنوات لم يعاين إحداهما الآخر

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ولما أثار الملك داكيوس الاضطهاد علي المسيحيين في عهد رئاسة البابا ديمتريوس البطريرك الثاني عشر واستشهد كثيرون أرسل هذا القديس إلى أخته يودعها ويعرفها أنه يريد الاستشهاد علي اسم المسيح فأسرعت إلى الأم الرئيسة وطلبت منها إطلاق سبيلها وبعد ما تباركت من أخواتها الراهبات لحقت بأخيها وهو في طريقه إلى الإسكندرية واعترفا معا بالسيد المسيح وبعد تعذيبهما بعذابات كثيرة قطعوا رأسيهما فنالا إكليل الشهادة.