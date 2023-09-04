"شباب المترجمين".. أمسية جديدة لمنتدى الثقافة والإبداع الأحد المقبل

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد 10 سبتمبر، فى مركز الإبداع الفني "بساحة الأوبرا"، أمسية جديدة لمنتدى الثقافة والإبداع بعنوان" شباب المترجمين فى الجامعات المصرية"، يتحدث فيها د. احمد القاضى، د. دينا رمضان، د. مرسى عواد، ويديرها الكاتب الصحفى طارق الطاهر.

تعاون بين "القومي للترجمة" والجامعات المصرية

ويأتي هذا التعاون بين المركز القومي للترجمة مع الجامعات المصرية استثمارا للنتائج المبهرة التي حققها المركز في مسابقة الترجمة لشباب الجامعات المصرية “ترجم.. أبدع”.

يذكر أن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، نظم احتفالية بمناسبة صدور رواية القرية الفائزة بمسابقة شباب الجامعات المصرية في دورتها الأولى.

جاء ذلك بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف والدكتور أحمد القاضي الأستاذ بكلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر ومشرف الفريق الفائز والدكتور محمد محمدي.