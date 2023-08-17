الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بصندوق التنمية الثقافية

صندوق التنمية الثقافية
صندوق التنمية الثقافية

أعلن صندوق التنمية الثقافية، الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية والفنية بالصندوق خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 24 أغسطس، كالتالي:

الجمعة 18 أغسطس:

قصر الأمير طاز

يقام حفل فرقة الحرملك بقيادة د. مروة عبد المنعم - سعر التذكرة 65 جنيه -  8م.

قبة الغورى

 حفل الفنانة منى بوركهارد- سعر التذكرة 90 جنيه 

السبت 19 أغسطس:

سينما الهناجر

يقام نادي سينما الطفل الكارتون المصري- 12ظ

الأحد 20 أغسطس:

بيت الغناء العربى

يقام حفل الفنانة "رانيا الجنايني" وفرقتها الموسيقية- سعر التذكرة 65جنيه

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية

- ندوة بعنوان مناقشة رواية " واد جده " للكاتب الروائي مصطفى البلكي يدير اللقاء الشاعر أشرف دسوقي علي - 5 م .

بيت المعمار المصرى

- صالون العمارة والشعر مع حكايات العم قطامش مع الشاعر ياسر قطامش -  5م.

الإثنين 21 أغسطس:

سينما الهناجر

 نادي سينما المرأة بالتعاون مع المركز القومي للسينما -6م.

 الثلاثاء  22 أغسطس:

بيت المعمار المصرى

 صالون العمارة والسينما ببيت المعمار المصري مع مدرسة خزانة للتراث القاهرة والسينما: حكايات عن التطور العمراني للمدينة ا/محمد حربي الكومي -6م

الأربعاء 23 أغسطس:

مركز إبداع الحرية بالأسكندرية

ندوة بعنوان مناقشة كتاب "تقنيات السرد في أدب منير عتيبة " للكاتبة د حنان الشرنوبي يدير اللقاء الكاتب علاء أحمد - 5 م

الخميس 24 اغسطس:

قصر الأمير طاز

حفل مؤلفات موسيقية وغنائية للفنان محمد عادل -سعر التذكرة 65 جنيه-  الساعة  8م.

مركز قبة الغورى

افتتاح معرض فوتوغرافيا "طريق الكباش" 

الورش الفنية:

قصـر الأميــر طــاز

-السبت أسبوعيًا: - ملتقى المبدع الصغير"بيت الحياة" أ.د.عادل بدر-11ص

- بالفن نرتقي نشاط تأهيلي وتثقيفي لذوى القدرات الخاصة اشراف أ.فاطمة حسن وأ.شهد مصطفى-12ظ.

-ورشة طباعة وصباغة أ.بسنت عاشور-2ظ

-السبت والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة مدرسة الإنشاد الديني للمنشد/ محمود التهامي -1ظ.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع:ورشة كورال - إشراف أ/هبة رمضان -4م.

-الإثنين من كل أسبوع: ورشة فن الكاريكاتير إشراف فنان الكاريكاتير والرسوم المتحركة أ/ خالد المرصفي – 12ظ.

مركز الإبداع الفني

-مدرسة الرقص:

-الأحد والثلاثاء والخميس: اختبارات مدرسة الرقص الحديث- إشراف الفنان/ مناضل عنتر - من 6: 9م

بيـــت العينــي 

-السبت أسبوعيًا:-ورشة كورال أ.أنغام مصطفي - 11ص

-ورشة إيقاع  أ.مصطفي بيومي– 12 ظ

- ورشة مسرح – أ.فاطمة عادل – 1ظ

-الإثنين أسبوعيًا:-ورشة أحوال للفلكلور –أ.كريم سيد-1ظ 

-ورشة تعليم العزف "يالاموسيقي" أ.هبة الله بهاء – 2ظ

-الأربعاء أسبوعيًا:-ورشة فنون تشكيليةأ.دعاء فتحي – 12ظ

-ورشة أشغال فنية، أ.هالة أنور – 11ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: فنون وإتيكيت للصغار (عالمي الجديد)، أ.ميار أحمد – 12ظ

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا:ورشةتعليم فنون استعراضية للصغار أ.عبد الرحمن حسين-1ظ

بيت العود العربى :

السبت من كل أسبوع :

- تدريس النظريات الموسيقية للمتقدمين إشراف د/ مروة عمرو عبدالمنعم - 3م.

- تدريسالصولفيج للمبتدئين إشراف أ/ إلهام الحاج -4م.

-السبت والأربعاء من كل أسبوع: تدريس أقسام بيت العود العربي (الساز والعود والماندولين) - 4م.

مركز جمال عبد الناصر الثقافي:

15،10،8،3،1/8:ورشة القائد الصغير 12ظ

-السبت 5/8 :حفل موسيقي عربية مع الفنان ابراهيم نصير 7م.

-الخميس 10 /8 :لقاء البيت ( مناقشة مجموعات قصصية )

-السبت أسبوعيآ :لقاء (تفكر) حوارات ثقافيه مهارية متنوع 1 ظ

-الاربعاء أسبوعيآ :لقاءات أجمل ماقرأت 1 ظ .

-الخميس أسبوعيآ :ورشة تعليم فن الكروشيه وأنواع الغرز 2 ظ

-السبت أسبوعيًا: ورشة أشغال من خرز الكريستال-نجلاء محمود عمران-12ظ

-الأحد أسبوعيًا: ورشة تعليم الكمان –رائف إيميل جرجس  -4م

-الأحد والأربعاء أسبوعياً: -ورشة الرسم والتلوين للأطفال –ندي علي سالم -2ظ

- ورشة كيفية التعامل مع الحاسب الآلي – محمد حسين -4م

-الأحد والثلاثاء أسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل أيمن الليثي  -5م

-الإثنين أسبوعيًا: لقاءات آداب وسلوكيات–أسماء مصطفي-1ظ

-الإثنين والخميس أسبوعيًا: ورش الرسم والتلوين –نورهان عبد اللطيف  -2ظ

-الأحد والإثنين أسبوعيًا: جلسات تخاطب وتنمية مهارات، ولاء محمود يوسف   -11ص

-الاثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة الخط العربي –حسين صبري مرسي -11ص

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا: لقاءات فرقة عبد الناصر المسرحية -6م

-الثلاثاء أسبوعيًا:ورشة الفنون الشعبية – روان محمد رضا 2.30ظ

-الأربعاء أسبوعيًا: أجمل الزهور–ولاء محمود يوسف السيد   -12ظ

مركز إبداع الحرية :

-الأحد والأربعاء أسبوعيًا : ورشة “فنون المسرح لذوي القدرات“عصام أحمد بدوي - 11ص.

-الأحد أسبوعيا:ورشة إيقاع أ. عزت عصام - 6 م اشتراك شهري 200ج

-السبت والأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة بالية، مي سعد- 5 م اشتراك شهري 200 ج

-السبت و الأحد والثلاثاء والخميس أسبوعيا:ورشة البيانو للكبار مي شلبي–11ص اشتراك شهري 250 ج

-السبت والإثنين والأربعاء أسبوعيًا:ورشة البيانو للأطفال، إيمان الروبى 4 م إشتراك شهري 250 ج

-السبت إلى الأربعاء أسبوعيًا:ورشةالكمان، جون سمير–3م اشتراك شهري 250ج

-السبت أسبوعيًا: ورشة الجيتار. أحمد عبد الرحمن -3م اشتراك شهري 250ج

-الأربعاء أسبوعيًا: ورشة تعليم أصول الغناء الشرقي. محمود أحمد- 5م اشتراك شهري 250 ج

-الأربعاءأسبوعيًا: ورشة مسرح الطفل. وائل محمد أحمد. من 5-7 م الاشتراك الشهرى 200ج 

-الثلاثاء أسبوعيًا :ورشة الإيقاع الشرقى أ. أحمد ناصر 6 م الإشتراك الشهرى 200 ج

-الأحد أسبوعيًا: ورشةالحساب الذهني وصعوبات التعلم وتنمية مهارات للأطفال ذوي القدرات الخاصة إشراف د /نهى قنديل من سن 6 سنوات حتى 11 سنة مجانية - 5 م

-الإثنين أسبوعيًا: ورشة كورال أ.حسام الدين كمال 7م اشتراك شهري 400 ج

14 و 15 و 20و 21 و 22 /8/2023 ورشة المبادر الصغير د / أحمد محمد 12ظ سعر الورشة 5أيام 500ج

-الثلاثاء والخميس أسبوعيًا: ورشة الرسم والتلوين أ. غادة بسيوني 11ص إشتراك الورشة 3 شهور 900 ج

-الأحد من كل أسبوع :ورشة الطباعة الفنية إشراف أ /مهاب السيد أحمد 11صإشتراك الورشة شهرين 800 ج 

مركـــز الخــزف والحـرف التقليديــة

- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية

السبت والإثنين والأربعاء 10ص

من الأحد إلى الأربعاء أسبوعيا

 الدورة الرابعة

"المبادرة الرئاسية صنايعية مصر"

الحفلات الفنية الأسبوعية:

قبة الغوري : 

- فرقة التنورة التراثية يوم السبت والأربعاء من كل أسبوع

بيت السحيمى : 

- فرقة "النيل للآلات الشعبية "بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة- مؤسس الفرقة الراحل عبد الرحمن الشافعى - 8م – الاحد من كل اسبوع

- عرض "الأراجوز وخيال الظل" - 8م.- الجمعة من كل اسبوع.

الأجندة الأسبوعية الأجندة الأسبوعية للفعاليات الثقافية التنمية الثقافية الرسوم المتحركة الغناء العربي القومي للسينما

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