الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الحياة" ترصد آراء المواطنين حول فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى

مهرجان القلعة
مهرجان القلعة

حرص الجمهور المصري على الإشادة بمهرجان القلعة للموسيقى،  حيث كان هناك إعجاب شديد بالدور الذي قامت به شبكة تليفزيون الحياة في نقل الحفلات الموسيقية، كما تمت الإشادة بتوافر التذاكر بأسعار رمزية في مقدرة المواطنين من مختلف الشرائح المجتمعية.

الإشادة الجماهيرية

ورصدت كاميرا برنامج “الحياة اليوم” تقديم الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة” آراء المواطنين حول هذا المهرجان الموسيقي الكبير، حيث قال أحد المواطنين: قرار إقامة المهرجان صائب خاصة بتلك الأجواء والمكان التراثي بالإضافة إلى التنظيم الرائع.

وأكدت إحدى المتابعات لهذا المهرجان أن تنظيم الحفل جيد للغاية، حيث هذا التنظيم منع وجود أي مظهر من مظاهر التكدس في المهرجان، لذا لا توجد إصابات تذكر في مهرجان القلعة للموسيقى.

وأشار أحد الجماهير إلى تميز قناة الحياة بعرض المهرجان، ودقة توصيل الحدث للجمهور الذي لم يستطع الحضور وشكرهم لتغطية القناة.

مهرجان القلعة 2023

يشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، في دورته الـ31 إقبالًا جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات هذا الحدث وجرى تكريم عدد من الفنانين بحضور وزيرة الثقافة، وخالد داغر رئيس دار الأوبرا.

الحياة اليوم الحياة مهرجان القلعة للموسيقى الحفلات الموسيقية تكريم النجوم

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