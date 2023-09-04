الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل مجلس النواب ينعى المستشار سامى مهران

المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق للمجلس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعي المستشار سامي مهران

كما نعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الأمين العام الأسبق للمجلس الذي وافته المنية اليوم.

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وكيل مجلس النواب يلتقى نائب رئيس وزراء فيتنام

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للتهنئة.. رئيس النيابة الإدارية يستقبل وكيل أول مجلس النواب

وتقدم مناع بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المستشار أحمد سعد الدين مجلس النواب المستشار سامي مهران المستشار أحمد مناع وفاة المستشار سامي مهران نعي

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