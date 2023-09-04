وكيل مجلس النواب ينعى المستشار سامى مهران

نعى المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق للمجلس، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

نعي المستشار سامي مهران

كما نعى المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، الأمين العام الأسبق للمجلس الذي وافته المنية اليوم.

وتقدم مناع بخالص العزاء والمواساة لأسرة الراحل، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح ‏جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.