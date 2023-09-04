البابا تواضروس يلتقى كهنة الخرطوم ويطمئن على أوضاع السودانيين فى مصر

أجرى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، على مدار اليوم لقائين في المقر البابوي بالقاهرة، بهدف الاطمئنان على أحوال أبنائه السودانيين الذين جاءوا إلى مصر، بسبب الظروف المتوترة في الداخل السوداني.

واستقبل البابا عددًا من الآباء الكهنة من إيبارشيتَي الخرطوم وأم درمان، واطمأن منهم على أحوالهم وأحوال أهالينا السودانيين الموجودين في مصر وأجاب أسئلتهم واستفساراتهم بروح الأبوة، وشكر الآباء "تواضروس" على محبته ورعايته لهم وللأسر السودانية الموجودة في مصر.

ويستقبل خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية

بعدها استقبل بطريرك الكرازة المرقسية عددًا من خدام وخادمات أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وعددًا من الخدام السودانيين، مشيدًا بجهودهم وشجعهم على الاستمرار في عملهم وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الراحة للأسر السودانية.

حضر اللقائين الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، والقمص رافائيل ثروت نائب أسقف الخدمات.

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