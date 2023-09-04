الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقارير: فنربخشة التركي يستهدف التعاقد مع أليو ديانج

أليو ديانج
أليو ديانج

أكدت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن نادي فنربخشة التركي مهتم بالتعاقد مع المالي أليو ديانج متوسط ميدان النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتستمر فترة الانتقالات الصيفية في تركيا حتى منتصف الشهر الجاري، رغم إغلاقها في معظم الدول الأوروبية أول سبتمبر.

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وبحسب صحيفة “فاناتيك” التركية، فإن فنربخشة يبحث عن تدعيم صفوفه بضم لاعب خط وسط دفاعي، وبدأوا في الحصول على معلومات عن ديانج لاعب الأهلي.

وأشارت الصحيفة إلى أن ديانج على رأس قائمة المرشحين لتدعيم خط وسط فنربخشة هذا الصيف، حيث استفسروا بالفعل على الشروط الخاصة بالتعاقد معه.

وأوضح التقرير أن الأهلي يريد مبلغ يتراوح بين 3 - 4 ملايين يورو للتخلي عن ديانج، فيما من المتوقع أن يحصل اللاعب على راتب سنوي يُقدر بـ مليون يورو.

ويبلغ ديانج من العمر 25 عامًا، ويرتبط بعقد مع النادي الأهلي حتى صيف عام 2026.

وانتقل ديانج إلى “القلعة الحمراء”، صيف عام 2019، قادمًا من مولودية الجزائر، مقابل 1.1 مليون يورو تقريبًا.

وشارك ديانج في 187 مباراة مع الأهلي بمختلف المسابقات، مسجلًا 7 أهداف، إضافة لصناعته 10 آخرين.

وتُوج اللاعب المالي مع الأهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا 3 مرات، بطولات الدوري المصري، كأس مصر، كأس السوبر الإفريقي مرتين، وكأس السوبر المصري مرة وحيدة، إضافة لاحتلال المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية مرتين.

فنربخشة أليو ديانج الاهلى ديانج النادي الأهلي

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