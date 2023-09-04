الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ديانج يغادر معسكر الأهلى للانضمام إلى منتخب مالى

أليو ديانج
أليو ديانج

غادر أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا في النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مالي.

وتلقى "ديانج" استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، الذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

«رباعي الأهلي» يغادر النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مصر
رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي االأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، ومروان عطية ومحمد هاني، غادروا معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًا في النمسا، وغادر رباعي الأهلي النمسا للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

تدريب مسائي اليوم للأهلي في النمسا
الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخوض مرانه مساء اليوم الأثنين، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر.

أليو ديانج الاهلى معسكر النمسا الخطيب بيبو

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب