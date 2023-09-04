ديانج يغادر معسكر الأهلى للانضمام إلى منتخب مالى

غادر أليو ديانج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم، معسكر إعداد الأهلي المقام حاليا في النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مالي.

وتلقى "ديانج" استدعاء من الاتحاد المالي لكرة القدم، للانضمام للقائمة النهائية لمعسكر منتخب بلاده.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، الذي يستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

ويبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

«رباعي الأهلي» يغادر النمسا للانضمام لمعسكر منتخب مصر

رباعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي االأهلي، محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم، ومروان عطية ومحمد هاني، غادروا معسكر إعداد الأهلي المقام حاليًا في النمسا، وغادر رباعي الأهلي النمسا للانضمام لمنتخب مصر بالقاهرة.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

تدريب مسائي اليوم للأهلي في النمسا

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، يخوض مرانه مساء اليوم الأثنين، في أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة، في معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

ويواصل الأهلي برنامجه التدريبي، خلال المعسكر الإعدادي، من أجل تجهيز كل اللاعبين فنيًا وبدنيًا، استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وكان الفريق قد خاض مرانه بالأمس، على فترتين صباحًا مساءً، وشهد التركيز على الجوانب البدنية.

كما خضع لاعبو الفريق لتدريبات خططية وتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر.