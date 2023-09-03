الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى يستأنف تدريباته اليوم على فترتين فى معسكر النمسا

مران الأهلي
مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأول بالنادي الأهلي، اليوم الأحد، تدريباته الجماعية على فترتين صباحًا ومساءً، بعد حصول اللاعبين على راحة أمس السبت، على هامش معسكر الإعداد المقام حاليًا في النمسا.

وخاض الفريق مرانه الصباحي في تمام العاشرة صباحًا بتوقيت النمسا "الحادية عشرة بتوقيت القاهرة"، بينما يقام التدريب المسائي في الرابعة والنصف مساءً بتوقيت النمسا الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة.

وكان الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر، قد حرص على منح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، وقام خلالها لاعبو الفريق بجولة حرة في مدينة فيينا.

وينتظم الفريق الأول لكرة القدم، في معسكر إعداد في دولة النمسا، ويستمر حتى يوم السادس من سبتمبر الجاري وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد.

وسيبدأ الأهلي مشواره في الموسم الجديد، بخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري.

الأهلي يواجه سيمبا التنزاني في افتتاح بطولة الدوري الإفريقي 

 وكانت قرعة الدوري الإفريقي لكرة القدم التي أقيمت، أمس السبت، أسفرت عن مواجهة الأهلي لفريق سيمبا التنزاني في افتتاح مباريات البطولة.

ويلتقي الفريقان في بداية منافسات البطولة بدور الثمانية، حيث تقام مباراة الذهاب في تنزانيا بملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر، فيما تقام مباراة العودة بالقاهرة يوم 24 أكتوبر.

وكان الأهلي قد خاض تدريبات قوية على مدار الأيام الماضية، وتنوعت الحصص التدريبية بين الجوانب البدنية والفنية، في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين لأفضل جاهزية فنية وبدنية، وتحقيق أقصى استفادة من المعسكر الخارجي، قبل انطلاقة الموسم الجديد.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، معسكر الإعداد بالنمسا حتى يوم 6 سبتمبر الجاري، وذلك استعدادًا لانطلاقة الموسم الجديد، الذي سيبدأ بمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الإفريقي

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