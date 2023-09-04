محمود فوزى: الدولة المصرية أثبتت صدقها بالاستماع لجميع الآراء بالحوار الوطنى

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إن الدولة المصرية هيأت الفرص للجميع في الحوار الوطني من أجل التعبير عن الآراء المختلفة، وكان يتعين على الصحافة والإعلام أن تفسح هذه الفرصة من أجل بناء جسور الثقة بين كل الأطراف.

وأضاف "فوزي"، في حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "كلام في السياسة"، على قناة "إكسترا نيوز": "الدولة المصرية أثبتت أنها صادقة وجادة في الاستماع لجميع الآراء، حتى إن البعض يكون لديه انطباعا غير حقيقي بأنها انحازت للآراء المعارضة على حساب الحكومة".

الرئيس وجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع

وتابع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دعا إلى الحوار ووجه بأن تتاح فرصة الكلام والتعبير عن الرأي للجميع من أجل بناء جسور الثقة بين كل المشاركين.