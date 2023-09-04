الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع عامل سقط من أعلى سقالة أثناء حفر بئر بالقليوبية

اسعاف
اسعاف

لقى عامل مصرعه سقط من على سقالة أثناء قيامه بحفر بئر ارتوازي فى إحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر بورود إشارة من المستشفى بوصول "محمد ر" 19 سنة عامل جثة هامدة إثر سقوطه من علو.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتوصلت تحريات المقدم أمير الكومى رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر أنه أثناء قيام المتوفى بالعمل فى حفر بئر ارتوازي ووقوفه على سقالة اختل توازنه وسقط على الأرض من ارتفاع حوالي 8 متر ولقى مصرعه فى الحال وتم نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق .

شبين القناطر مصرع عامل بئر ارتوازى محافظة القليوبية حوادث القليوبية

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