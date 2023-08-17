الخميس 17 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع طالب أسفل عجلات القطار بالقليوبية

عجلات القطار
عجلات القطار

لقى طالب مصرعه إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا بمركز بنها بالقليوبية.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طالب جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع طالب يبلغ من العمر حوالي 15 سنة إثر إصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالمخ جراء اصطدام قطار به أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقرب من قرية بطا دائرة مركز شرطة بنها.

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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