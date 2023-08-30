الخميس 31 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 طالبات فى حادث تصادم بالقليوبية

أحد الطالبات
أحد الطالبات

لقيت طالبتان مصرعهما وأصيبت ثالثة في حادث اصطدام سيارة بهم في منطقة أبو شنب بكفر حمزة مركز الخانكة في محافظة القليوبية خلال عبورهم الطريق في طريقهم للدرس بسبب السرعة حيث اصطدم بهم سيارة ميكروباص مسرعة، حيث جرى نقلهم للمستشفى وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الضحيتين والتحفظ علي سائق السيارة.

 

تحرر محضر بالواقعة وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثتي الضحيتين والاستعلام عن حالة المصابة .


وتلقت أجهزة الأمن القليوبية بلاغا بمصرع طالبتين وإصابة ثالثة نتيجة اصطدام سيارة بهم خلال عبور الطريق بمنطقة أبو شنب دائرة المركز.

 

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية وقوع الحادث بطريق ترعة الإسماعيلية امام بنزينه كفر حمزه أمام قرية أبو شنب ما أسفر عن مصرع سلمى على نبيل أبو تريكة  15 سنة وتوفيت خلال تقديم العلاج لها وزينب مصطفى أبو النصر 16 سنة من قرية كفر حمزة وإصابة ثالثة بكسر في الذراع وتم نقل الجثث والمصابة إلي مستشفي الخانكة التخصصي.

 

وشيع الأهالي جثتى ضحيتى الحادث وسط حالة من الحزن على فقدانهما وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي لدفتر عزاء في الضحيتين.


وطالبت إلهام فايد أحد أقارب الضحايا بعمل مطبات صناعية علي الطريق بسبب كثرة الحوادث، مشيرةإلى أن الضحايا كانوا في طريقهم للدرس والمطبات الصناعية ستساعد في عدم  تكرار الحادث حيث تقدم الأهالي بطلب رسمي  للجهات المسئولة في هذا الشأن مطالبين استجابة اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية لعدم تكرار الحادث الذى أسفر عن مصرع طالبتين وإصابة أخرى فى مقتبل عمر الزهور وترقد حاليا في المستشفى لتلقى العلاج اللازم وحفاظا على أرواح السكان والمواطنين بالمنطقة حيث تعد الحادث ليست الأولى من نوعها فى منطقة الحادث.

حادث تصادم مديرية أمن القليوبية محافظة القليوبية مدينة الخانكة مصرع طالبتين

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