أمين عام اتحاد خبراء العرب: "كوب 27" كان ومازال حديث العالم حتى يومنا هذا

قال الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء العرب ومستشار المناخ العالمي، إن الفعاليات العالمية الخاصة بالمناخ التي تقوم بها بعض دول العالم الآن لها أهمية كبيرة ، حيث هذه الفعاليات دليل قطعي على اهتمام الدول بهذا الملف.

التغيرات المناخية

وأكد علام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن الدولة المصرية نجحت بقوة في وضع بصمة خاصة لها في ملف التغير المناخي من خلال مؤتمر المناخ الذي تم تدشينه في مدينة شرم الشيخ في نسخته الـ27، وهذا المؤتمر مازال حتى اليوم ينال حديث واهتمام الكثيرين حول مختلف أنحاء العالم.

وأضاف في حديثه، أن قارة أفريقيا من أكثر الدول المتأثرة بهذا التغير المناخي، رغم أنها لا تساهم في هذا التغيير سوى بـ ٤٪ مقارنة بباقي قارات العالم.

البنك الإفريقي للتنمية

وتابع:" مصر قامت بالكثير من الجهود في هذا الملف، وذلك لأن مصر تتحدث باسم القارة الأفريقية بالكامل، وبالتالي التحركات المصرية سوف تعود على القارة بأكملها، والرئيس السيسي اجتمع أكثر من مرة مع البنك الأفريقي للتنمية، وذلك لأنه من الجهات المسؤولة عن تمويل الدول الأفريقية لمحاولة التأقلم السلمي مع التغيرات المناخية الحادة".