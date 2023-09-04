الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عزة مصطفى تناشد وزير الصحة لإنقاذ مدرس فلسفة من مرض ضمور العضلات

الحالة
الحالة

ناشدت الإعلامية عزة مصطفى، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، بعلاج مدرس الفلسفة محمود عبدالكريم، البالغ من العمر 32 عامًا، ويعاني من نفس مرض اللاعب مؤمن زكريا، (ضمور العضلات).

 

أم تبكي على الهواء: ابني جسمه كله بيتكسر 

وقالت والدة محمود، خلال التقرير الذي عرضته الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إنه بعد 6 أشهر من زواجه بدأ يشعر بألم في رجله، ثم تطورت حالته، وأصبح يشعر برعشة في جسمه بالكامل.

 

وأضافت: "ضمور العضلات بيكسر الجسم، الطبيب قال له جالك ضمور في الأعصاب، وليس له علاج، وهتقعد على كرسي، ابني مبقاش قادر يتنفس بشكل طبيعي، ولا يبلع أو يأكل ولا  ينام، صرف على نفسه في السنة بمعدل 40 ألف جنيه في الشهر علاج، وكل ما يملكه اتصرف".

وأوضح شقيق محمود أن علاج ضمور العضلات يتكلف نحو 160 ألف دولار للحقنة الواحدة، تأخذ سنوًيا لوقف تطور المرض.

وبكى شقيق محمود، وهو يقول: صعب عليا أشيله وهو الصغير وأنا الكبير، أمال لما أكبر مين هيشلني".

ضمور العضلات مؤمن زكريا مدرس فلسفة صالة التحرير عزة مصطفى

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