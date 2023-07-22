بعد إصابة علاء أحمد ومؤمن زكريا.. أسباب وأعراض مرض ضمور العضلات

يعرف أن مرض ضمور العضلات الشوكي هو حالة وراثية نادرة تسبب ضررًا لا رجعة فيه للأعصاب التي تتحكم في الحركة هذا يؤدي إلى ضعف العضلات وهزالها.

ويستطيع مريض ضمور العضلات التغلب على أعراض المرض من خلال العلاج الطبيعي والذي يشمل: “تمارين القوة - تمارين القلب - تمارين المرونة - وضع خطة التغذية التي قد تزيد من البروتين والسعرات الحرارية”.

وتزامناً مع إصابة علاء أحمد بطل رفع الأثقال، ومؤمن زكريا لاعب الأهلي السابق ومنتخب مصر، نرصد لكم خلال السطور التالية أسباب مرض ضمور العضلات وأعراضه الصحية، وفقاً لموقع “health.harvard” وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

أعراض مرض ضمور العضلات

1 - يواجه المريض مشكلات وصعوبات في التوازن الجسدي.

2 - يشعر المريض بضعف وفقدان التوازن.

3 - الشعور بأن حجم إحدى اليدين أو القدمين أصغر من الأخرى وبشكل ملحوظ.

4 - عدم القدرة على ممارسة الأنشطة البدنية لفترات مطولة من الوقت.

5 - يواجه المريض مشكلات في التوازن وصعوبة المشي والسقوط.

6 - يواجه صعوبة في الكلام والبلع.

7 - ضعف في الوجه.

8 - فقدان التنسيق العضلي.

9 - يشعر المريض بالتخدير أو الوخز في الذراعين أو الساقين.

10 - فقدان الحركة بشكل تدريجي.

11 - ضعف وتنميل تدريجي في الساقين.

أسباب الإصابة بمرض ضمور العضلات

1 - الجينات الوراثية التي يكتسبها المريض من أسرته.

2 - سوء التغذية عامل أساسي إذا كان الشخص مهمل في طعامة الصحي الذي يحتوي على الفيتامينات والبروتينات فهو أكثر عرضه للإصابه مرض ضمور العضلات.

3 - التقدم في العمر من ضمن أسباب ظهور بوادر للمرض.

4 - مشكلات عصبية وهي التي تسبب خلل في الأعصاب ويفقد المريض التحكم في الحركة.