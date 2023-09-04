أستاذ دراسات دولية: الرئيس الصينى لا يريد مقابلة بايدن خلال قمة العشرين

كشف شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية، أسباب تغيب الرئيس الصيني شي جين بينغ، عن قمة العشرين، مشيرًا إلى أن الصين مازالت ممثلة في القمة، لكن بحضور رئيس مجلس الدولة الصيني.

وقال الشاهر، خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج "مطروح للنقاش" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن غياب الرئيس الصيني عن القمة، يهدف لتوجيه مجموعة رسائل سياسية، للحاضرين، أولها أنه اجتمع مع رئيس الوزراء الهندي في قمة بريكس قبل أيام، وليس هناك جديد يناقش، والثاني أن الرئيس الصيني لا يريد لقاء الرئيس الأمريكي لأنه لا توجد فائدة من الاتفاقات التي تمت بين الطرفين خلال قمة العشرين الماضية، كما أن للصين رسائل سياسية توجهها للهند، بسبب ظهور خلافات بين البلدين بشكل مستمر، رغم أن المواقف هادئة، لكنها لا ترضي بكين.

بكين وموسكو قادرتان على تعقيد مجموعة العشرين

ولفت إلى أن الصين قادت موضوع توسيع البريكس وكانت أكثر أعضاء البريكس حماسًا لتوسيع المنظمة، كما أن أكثر الأعضاء الجدد قريبون من الصين.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل يومين قال إنه سيلتقي خلال أيام الرئيس الصيني، وفي النهاية بكين وموسكو قادرتان على تعقيد مجموعة العشرين، إن كان هناك عدم تعاون، لأنهما هما الصوتان المختلفان في المجموعة.