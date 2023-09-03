الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ما سر دعوات "أمريكا ـ الهند" لانضمام الاتحاد الإفريقى لـ"قمة العشرين"؟

قمة العشرين
قمة العشرين

فسّر تيلاك جها، خبير الجغرافيا السياسية، سبب دعوة رئيس وزراء الهند لانضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة قمة العشرين، علاوة على دعوة الرئيس الأمريكي بايدن بنفس الطلب.

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "العالم شرقا"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية": "إفريقيا لها ثقل عالمي كبير، فالقارة غنية بالموارد، مشيرًا إلى أن الصين لعبت دورًا لاستغلال الثروات بالتعاون والتنسيق مع الدول الإفريقية".

قدرات هائلة لدى القارة السمراء 

تابع "الهند ترى أن هناك قدرات هائلة لدى القارة السمراء، فبالتالي هذا تأكيد لأهمية الوجود الجيوسياسي، إذ أن وجود الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي يمكنه أن يضيف الكثير لقمة مجموعة العشرين".

وأكد خبير الجغرافيا السياسية أن هناك تقاربا هنديا أمريكيا في التعاون وتعزيزه مع القارة السمراء، لمواجهة التمدد الصيني، لافتًا إلى أن الهند دائمًا ما كانت لها روابط تاريخية مع الدول الإفريقية.

مجموعة العشرين الهند أمريكا الاتحاد الافريقى الصين

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