الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إنشاء مركز طبي بالحاج قنديل ضمن مشروعات "حياة كريمة" بالمنيا

رئيس ديرمواس بالمنيا
رئيس ديرمواس بالمنيا يتابع مشروعات حياة كريمة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا أعمال إنشاء المركز الطبي بقرية الحاج قنديل والذي يقام ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ويخدم قرى شرق النيل التابعة للمركز.

قال عامر طه آدم رئيس مركز ومدينة ديرمواس، إنه تابع اليوم أعمال مشروع إنشاء المركز الطبي بقرية الحاج قنديل ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والذي يقام على مساحة ٢٥٠٠ متر، ويخدم قرى شرق النيل بمركز ديرمواس والذي يعد طفرة طبية ويسهم في الارتقاء بالخدمات الصحية التي تقدم لمواطني هذه القري وأيضا يسهم في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. 

وشدد رئيس المركز على ضرورة تكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال مع الالتزام بالجودة العالية مؤكدا على ضرورة تواجد مهندسي التنفيذ والإشراف بالموقع لضمان الالتزام بنسب مواد البناء المقررة والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية. 

كما تفقد رئيس المركز خلال الجولة سور مدرسة الحاج قنديل الابتدائية والمزمع توسعتها لبحث ومناقشة أعمال التوسعة والعمل على تنفيذها وفق المعايير والمواصفات الفنية واستغلال المساحة المتاحة وفقا للمواصفات الفنية.

وتابع خلال جولته الميدانية التفقدية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي واستمع لعدد من المواطنين لمطالبهم فيما يخص مياه الشرب والصرف الصحي حيث وجه مديرة فرع شركة المياه والصرف الصحي بديرمواس بمداومة متابعة مرفق المياه والصرف الصحي وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والعمل علي توفير كوب مياه نظيف يليق بالمواطن. 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه المتابعات والجولات تأتي في إطار تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى مركز ديرمواس للوقوف على موقف ونسب التنفيذ ودفع عجلة العمل، والتأكد من الالتزام بتنفيذ الأعمال وفقا للمواصفات الفنية والجودة .

 

مشروعات حياة كريمة بالمنيا

مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
مشروعات حياة كريمة بالمنيا
المنيا أستمرار إنشاء المركز الطبي قرية الحاج قنديل بديرمواس مشروعات مبادرة حياة كريمة مساحة 2500 متر عامر طه آدم رئيس مركز ديرمواس

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