تنظيم ندوة "إعمال العقل في الدين" بإيبارشية سوهاج

نظمت خدمة الشباب بإيبارشية سوهاج للاقباط الكاثوليك، ندوة إعمال العقل في الدين، تحت عنوان "الخلاص"، وذلك بمقر البطرخانة، بطهطا، وذلك برعاية وحضور نيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك .

وفي اليوم الأول، التقى الأب المطران شباب الإيبارشية، حيث حاضر الشباب في هذه الندوة الأب جوزيف منير، مدرس العقيدة، بالكلية الإكليريكية، بالمعادي.

تضمنت الندوة عددًا من الموضوعات منها: تعريف الخلاص في الكتاب المقدس في العهدين القديم، والجديد، الذبيحة والكفارة، الخلاص في يسوع المسيح، شمولية الخلاص، الخطية، والخلاص منها: الفداء والعدالة الإلهية، موت المسيح وصليبه، خلاص غير المؤمنين، بالإضافة إلى خلاص العذراء مريم.

في سياق متصل بالأنشطة الرعوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر، ترأس الأنبا باسيليوس فوزري مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أمس قداس المناولة الاحتفالية لعدد من أبناء وبنات كنيسة أم المعونة الدائمة، بسمالوط.

كذلك، منح درجتي المرتل، والقارئ لبعض شمامسة الكنيسة، حيث شارك في الصلاة الأب الراعي، القمص أنطونيوس نان. وألقى الأنبا باسيليوس عظة الاحتفال بعنوان "سماع ومعايشة كلمة الله وممارستها في الحياة".

وفي نهاية القداس الإلهي، تم توزيع الشهادات التذكارية على الشمامسة المحتفل بهم، من قبل راعي الإيبارشية، الذي كرم أيضًا مختلف خدام الأنشطة الرعوية بالكنيسة.

وعقب الذبيحة الإلهية، اجتمع الأب المطران بالمحتفى بهم، مؤكدًا لهم ضرورة معايشة بجميع ما تعلموه، خلال فترة الاستعداد للمناولة الاحتفالية.

وشدد الأنبا باسيليوس لأبنائه وبناته أهمية حضور القداس الإلهي بانتظام، وممارسة الأسرار الكنسية المقدسة، مختتمًا اللقاء بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم.

وتستعد الكنائس خلال الأسبوع الجاري، إلى الاحتفال بمناسبة رأس السنة القبطية أي “تقويم الشهداء القبطي” ، والذي يسمى بعيد النيروز، وتقام خلاله احتفالات وقداسات احتفالاً بالعام القبطي الجديد ، كما تبدأ الخدمات الكنسية ، العام الخدمي الجديد لمدارس الأحد .