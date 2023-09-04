مايا مرسى تستقبل سفير سلوفينيا بالقاهرة للاطلاع على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة، للتعرف على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة المصرية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير سلوفينيا في المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية لتمكين المرأة في كل المجالات واعتباره واجباً وطنياً.

الاستراتيجية الوطنية

وأوضحت رئيس المجلس أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017، وكلف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو "مرصد المرأة المصرية" لتساعد الحكومة على وضع وتحسين السياسات الخاصة بتمكين المرأة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي، ونسبة المرأة في منصب نائبة محافظ إلى 30%، وتم تعيين المرأة في منصب محافظ للمرة الثانية خلال التسع سنوات الماضية، مشيرة أيضاً إلى وصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ 72 عاماً من جهود حثيثة قامت بها أجيال من السيدات للوصول إلى هذا المقعد، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغيير الصورة النمطية لدور ومكانة المرأة في المجتمع.

أنشطة المجلس

كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي بأهمية الشمول المالي للمرأة وإطلاق مبادرة تحويشة مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن فى دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخرا، عن أن نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢ وصلت إلى ٢١٠%، فى حين أن نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل فى نفس الفترة هى ١٤٧%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.

وأشارت أيضًا إلى حرص المجلس بمساعدة السيدات والفتيات في الحصول علي بطاقات الرقم القومي لغير القادرات من جميع المحافظات لمساعدتهن على الحصول علي الخدمات التى تقدمها الدولة للمرأة، ومن بينها مبادرة تحويشة التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وأكدت أنه فيما يتعلق بمواجهة جريمة ختان الإناث في مصر، فقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الإناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر.

جهود حثيثة

أشاد ساشو بودلسنيك بالجهود الحثيثة التي تمت فى مجال تمكين المرأة في مصر وباستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مشيرًا إلى حرصه على متابعة التقدم الحاصل في هذا الملف في مصر حتى الآن.

وأكد أن ملف تمكين المرأة من الملفات المهمة لدى دولة سلوفينيا، وتم تحقيق العديد من الإنجازات فيه خلال السنوات الماضية، من بينها انتخاب سيدة في منصب رئيسة للجمهورية، وتعيين وزيرة للخارجية في سلوفينيا، إلى جانب التمثيل الجيد للمرأة في السلك الدبلوماسي في سلوفينيا.