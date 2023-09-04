الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مايا مرسى تستقبل سفير سلوفينيا بالقاهرة للاطلاع على جهود مصر فى مجال تمكين المرأة

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

استقبلت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة، ساشو بودلسنيك سفير سلوفينيا بالقاهرة، للتعرف على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة المصرية.

ورحبت الدكتورة مايا مرسي بسفير سلوفينيا في المجلس القومي للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي في ظل الدعم القوي من القيادة السياسية لتمكين المرأة  في كل المجالات واعتباره واجباً وطنياً. 

الاستراتيجية الوطنية 

 وأوضحت رئيس المجلس أن مصر تعد الدولة الأولى فى العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية عام 2017، وكلف الحكومة وكل أجهزة الدولة والمجلس باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تحتوى على 34 مؤشرا من أهداف التنمية المستدامة، كما تم إطلاق آلية مستقلة لمراقبة تنفيذ الاستراتيجية هو "مرصد المرأة المصرية" لتساعد الحكومة على وضع وتحسين السياسات الخاصة بتمكين المرأة.

txt

القومى للمرأة بأسوان ينفذ 8500 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة"

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية استطاعت خلال السنوات الماضية كسر الحواجز الزجاجية للوصول إلى المواقع القيادية، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة إلى 28% في البرلمان الحالي، ونسبة المرأة في منصب نائبة محافظ إلى 30%، وتم تعيين المرأة في منصب محافظ  للمرة الثانية خلال التسع سنوات الماضية، مشيرة أيضاً إلى وصول المرأة إلى مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة منذ 72 عاماً من جهود حثيثة قامت بها أجيال من السيدات للوصول إلى هذا المقعد، مشيرة إلى أن وصول المرأة إلى المواقع القيادية لأول مرة سيساعد في تغيير الصورة النمطية  لدور ومكانة المرأة في المجتمع.

أنشطة المجلس 

 كما أشارت إلى دور المجلس القومي للمرأة في رفع الوعي بأهمية الشمول المالي للمرأة وإطلاق مبادرة تحويشة مجموعات الادخار والإقراض الرقمي بالتعاون مع البنك المركزي المصري، والتي تأتي ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري قد أعلن فى دراسة حالة للشمول المالى للمرأة بمصر مؤخرا، عن أن نسبة النمو للشمول المالى للمرأة فى الفترة من ٢٠١٦ إلى ٢٠٢٢ وصلت إلى ٢١٠%، فى حين أن نسبة نمو الشمول المالى للمرأة والرجل فى نفس الفترة هى ١٤٧%، مما يوضح مدى الاهتمام بصفة خاصة بالمرأة فى تلك الفترة والذي أدى إلى تقليص الفجوة بين المرأة والرجل.

وأشارت أيضًا إلى حرص المجلس بمساعدة السيدات والفتيات في الحصول علي بطاقات الرقم القومي لغير القادرات من جميع المحافظات لمساعدتهن على الحصول علي الخدمات التى تقدمها الدولة للمرأة، ومن بينها مبادرة تحويشة التي تهدف إلى تحقيق الشمول المالي للمرأة وتمكينها اقتصاديا.

وأكدت أنه فيما يتعلق بمواجهة جريمة ختان الإناث في مصر، فقد صدر قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو يعد الجيل الثالث للقوانين السابقة التى صدرت لتجريم ختان الإناث، فقد صدر تعديل قانون العقوبات فى عام 2008 بتجريم الختان بنصوص قانونية، كما صدر قانون رقم 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبة المنصوص عليها بالمادة 242 مكرر من قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، وهذا يمثل إطارا تشريعيا قويا لتجريم هذه الممارسة الضارة والجريمة بحق فتيات مصر.

جهود حثيثة

أشاد ساشو بودلسنيك بالجهود الحثيثة التي تمت فى مجال تمكين المرأة في مصر وباستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030، مشيرًا إلى حرصه على متابعة التقدم الحاصل في هذا الملف في مصر حتى الآن.

وأكد أن ملف تمكين المرأة من الملفات المهمة لدى دولة سلوفينيا، وتم تحقيق العديد من الإنجازات فيه  خلال السنوات الماضية، من بينها انتخاب سيدة في منصب رئيسة للجمهورية، وتعيين وزيرة للخارجية في سلوفينيا، إلى جانب التمثيل الجيد للمرأة في السلك الدبلوماسي في سلوفينيا.

txt

المجلس القومى للمرأة يختتم فعاليات معسكر "التخطيط الفعّال"

المجلس القومي للمرأة برنامج تحويشة تمكين المرأة الدكتورة مايا مرسي المرأة المصريه

مواد متعلقة

"القومى للمرأة" يواصل فعاليات حملة "بلدى أمانة" ببنى سويف

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

وزير التربية والتعليم يعتمد نتيجة الدور الثانى للثانوية العامة بنسبة 89.04%

رابط نتيجة مدارس المتفوقين stem 2023.. موعد الإعلان عن نتائج القبول

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب