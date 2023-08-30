القومى للمرأة بأسوان ينفذ 8500 زيارة منزلية ضمن حملة "بلدى أمانة"

يستكمل المجلس القومى للمرأة، تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، تنفيذ عدد 8 آلاف و500 زيارة منزلية استهدفت توعية عدد 49 ألف و 352 من السيدات والرجال والأطفال بمختلف القرى والنجوع وذلك ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدى أمانة".

دعم محاور التمكين الإقتصادى

وأكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة فى أسوان، أن ذلك يأتى فى إطار الجهود المبذولة لزيادة الأنشطة والفعاليات من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى بمختلف القرى والنجوع وخاصة المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

أهداف حملة بلدى أمانة

وقد أوضحت الدكتورة هدى مصطفى ، بأن حملة "بلدى أمانة" تهدف إلى تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة حياة المواطنين ، بالإضافة إلى التوعية بالتحديات التي يواجهها المجتمع.

المشاركين فى فعاليات الحملة

ولفتت إلى أن الحملة تشهد مشاركة متميزة من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والإقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وفى سياق آخر ، كانت قد أعلنت مديرية التربية والتعليم بأسوان، عن عقد دورات تدريبية تكنولوجية للمعلمين من خلال المنصة الإلكترونية للتدريب والتطوير المهنى للمعلمين "cpd".



وأوضحت مديرية التربية والتعليم بأسوان أن على الراغبين فى الالتحاق بتلك الدورات تفعيل البريد الالكترونى الموحد والتسجيل عبر الرابط التالى:

https://forms.office.com/r/VcGenqtnsZ

وتنعقد الدورات التدريبية لجميع المعلمين بالتربية والتعليم (عام، فنى)، حيث تبدأ التدريبات التكنولوجية الأساسية بجانب تدريبات متخصصة.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات عبدالكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، و بالتعاون بين مركز التطوير التكنولوجى، و إدارة التدريب التابعة للمديرية.