محافظ أسوان يكلف وحدة "حياة كريمة" بتفقد المشروعات

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، استمرار المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز بمشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي (التطوير الشامل للريف المصري.. حياة كريمة) الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

وشدد اللواء أشرف عطية، على ضرورة تكثيف الجهود وعدم السماح لأي مقاول أو شركة بالاستمرار فى حالة وجود أى تقاعس أو تقصير فى التنفيذ وذلك لضمان الإنتهاء من كافة المشروعات طبقًا للجدول الزمنى المحدد.

من جهته، أوضح المهندس ناجح مصطفى، رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه تم القيام بجولة تفقدية للمشروعات الجارية بقرية سلوا بحرى بمركز كوم أمبو لخدمة 35 ألف نسمة موزعين على 6 توابع وقرى فرعية.

مشروعات "حياة كريمة" بأسوان

وأشار المهندس ناجح مصطفى، إلى أنه تفقد مشروعات إنشاء مركز شباب الشطب، وإنشاء نقطة إسعاف سلوا بحرى بنسب تنفيذ وصلت 100 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروع إنشاء وحدة إطفاء جعفر الصادق بنسبة 98% ، وأيضاً تفقد مشروع إنشاء مركز شباب جعفر الصادق بنسبة 95%.

وتابع مدير رئيس وحدة "حياة كريمة"، أنه تم تفقد مشروع إنشاء العمارات السكنيه بالحجنديه بإجمالي 17 عمارة تضم 136 وحدة سكنية، وأيضًا 136 حظيرة للمواشى والطيور وذلك بنسبة 95 %، و تفقد مشروع إنشاء المجمع الزراعى بسلوا بحرى بنسبة 90%.

رصد المطالب

وخلال الجولة الميدانية شدد المهندس ناجح مصطفى، على الالتزام بتنفيذ تعليمات محافظ أسوان بسرعة التعاون بين مختلف الجهات المعنية لرصد المشكلات والمطالب الجماهيرية وتلبيتها أولاً بأول، مع ضرورة الإهتمام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشيء لأصله في محيط المشروعات التي تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضاري والجمالي المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.

مشروعات حياة كريمة