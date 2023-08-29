الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتفقد القافلة الغذائية لدعم الوافدين من السودان

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، القافلة الغذائية التى تضم العديد من الأصناف والمنتجات المهداة من إحدى الجمعيات الأهلية لصالح الوافدين القادمين من دولة السودان الشقيقة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبناءً على التنسيق الدائم مع الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى. 

ورافق المحافظ كل من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومصطفى إسماعيل الأمين العام للجمعية، والمستشار حسن أبو صليب نائب الأمين العام  وأيضاً محمد يوسف مدير مديرية التضامن الاجتماعى، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع، وصلاح عطا الله مشرف عام الجمعية بأسوان. 

تفقد محافظ أسوان القافلة 

وخلال تفقده لمكونات القافلة، أشاد اللواء أشرف عطية، بالدور الإنسانى والوطنى للجمعية باعتبارها من النماذج المشرفة التى تسعى إلى تفعيل دور المشاركة المجتمعية لدعم ومساندة الجهود التنفيذية المبذولة لتوفير الخدمات المتنوعة للوافدين من دولة السودان، فضلاً عن دعم المحافظة فى كافة المجالات. 

تقديم كافة أوجه الدعم 

ووجه المسئولين بتقديم كافة أوجه الدعم واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال المساعدات المختلفة التى تقوم بتوفيرها مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنى لتقديم المساعدات المختلفة بموقف كركر الدولى أو بمنفذى قسطل وآرقين. 

اجتماع محافظ أسوان 

وعقب ذلك عقد محافظ أسوان، اجتماعا مع مسئولى الجمعية الأهلية حيث تم استعراض منظومة وآلية الدعم الذى ستقدمه الجمعية لتقديم الخدمات المختلفة لمواطنى المحافظة ، والتى من بينها دعم سائقى شاحنات المركبات بمنفذ آرقين والمتجهة إلى دولة السودان بـ 5 ألاف شنطة شاملة كافة المنتجات الغذائية والمياه المعدنية ليكون ذلك بمثابة أسبقية أولى ضمن جهود دواعى إنقاذ الحياة. 

كما تضمن الاجتماع التنسيق لتجهيز مركز متخصص لحضانات الأطفال المبتسرين على أعلى مستوى ومرجعية علمية يضم 10 حضانات، وأجهزة للتنفس الصناعى، والمونيتور بدعم من الجمعية الشرعية الرئيسية يصل لأكثر من 20 مليون جنيه لتوفير هذه الخدمة لأبناء أسوان بالمجان، مع تقديم الدعم التدريبى لطاقم التمريض بإشراف من أكبر الاستشاريين المتخصصين فى مجال الأطفال المبتسرين، علاوة على توفير 50 جهاز عروسة. 

تفقد محافظ أسوان

تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
تفقد محافظ أسوان
قافلة غذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي السودان محافظ أسوان أسوان

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