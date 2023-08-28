محافظ أسوان يستمع لمطالب أهالى قرية الرمادى قبلى بإدفو

التقى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بعدد من ممثلى وأهالى قرى الرمادى قبلى بمركز إدفو، وذلك استمراراً لحرصه على رصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية واتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة لتلبيتها بالشكل المطلوب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والعميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب والشيوخ جابر أبو خليل وخالد العونى، علاوة على رئيس مركز ومدينة إدفو، ومديرى الجهات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد اللواء أشرف عطيه، محافظ أسوان، خلال اللقاء على حرص المحافظة بمختلف أجهزتها بالتنسيق المتواصل مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات الخدمية والتنموية التى تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية والإقتصادية والمجتمعية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف المدن والمراكز.

بحث مطالب أهالي الرمادي قبلى

وكلف اللواء أشرف عطية المسئولين بسرعة دراسة وبحث جميع مطالب أهالى قروى الرمادى قبلى والتى تركزت بمجالات الرى، والشباب والرياضة، والتضامن الإجتماعى، والتربية والتعليم ، والبريد، بالإضافة إلى مياه الشرب والصرف الصحى ، والأزهر ، والصحة ، والإسعاف ، والحماية المدنية ، والطب البيطرى.

كما شدد محافظ أسوان على ضرورة الالتزام بسرعة تنفيذ التعليمات والقرارات المتخذة باللقاء حيث يتم تنظيم جولة ميدانية للمحافظ شخصياً للمرور والمتابعة والإطمئنان على تلبية جميع المطالب المعروضة بالشكل المطلوب.

أعمال تطوير ورفع كفاءة مرسي معدية الرمادى قبلى

ووجه “عطية” رئيس مركز ومدينة إدفو بتنفيذ أعمال مبدئية لتطوير ورفع كفاءة مرسى معدية الرمادى قبلى ( شرق وغرب النيل ) وذلك للتخفيف على الأهالى والمواطنين، بالإضافة إلى سرعة قيام السكرتير العام المساعد بالتنسيق مع رئيس المدينة ومعهد بحوث النيل لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإستيفاء المقايسات الفنية والإعتمادات المالية المطلوبة لتنفيذ مشروع شامل لتأهيل وترميم المرسى تمهيداً لرفعها لمجلس الوزراء من أجل إدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة )، بجانب مخاطبة مجلس الوزراء أيضاً لإدراج مشروع إحلال وتجديد كوبرى الزنيقة ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية.

تطوير مركز شباب الرمادى قبلى

كما كلف أشرف عطية مدير الشباب والرياضة بالتنسيق مع مبادرة “حياة كريمة” لسرعة استكمال السور الخارجي لمركز شباب الرمادى قبلي، بجانب إدراج مشروع صيانة ورفع كفاءة الملعب القانونى بنفس المركز ضمن خطة التطوير بالمديرية للعام المقبل، مطالباً ممثلى الأهالى بتفعيل المشاركة المجتمعية الجادة للمساهمة فى توفير مساحات أراضى فضاء لتخصيصها لإنشاء مبنى إدارى بمركز شباب الزنيقة وإنشاء مركز شباب بنجع مشالى ، وأيضاً إنشاء ملعب مفتوح لخدمة نجوع كرم هاشم المحايدة.

وأعطى محافظ أسوان توجيهاته لمدير التضامن الإجتماعى للقيام بالمعاينة الميدانية ودراسة التوسع فى إنشاء وحدات للتضامن الإجتماعى لخدمة قري العقابية والزنيقة، موجهاً مسئولى الأبنية التعليمية بأدراج مشروع إنشاء مدرسة العقابية الإبتدائية ضمن خطة العام القادم، مع سرعة قيام رئيس المدينة بإنهاء إجراءات تخصيص مساحة الأرض المحددة لإنشاء مدرسة الزنيقة الإعدادية، بجانب التنسيق مع مسئولى البريد للقيام بالمعاينة الميدانية لتحديد مساحة أرض فضاء وإستخدامها لإنشاء مكتب بريد بقرية العقابية ، فضلاً عن إيفاد لجنة متخصصة للمعاينة ودراسة توفير مكتب للبريد سواء ثابت أو متنقل لخدمة الأهالي بنجع الرقيقين وذلك طبقاً للوائح المنظمة.