الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم بورسعيد" تلتقى فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبرى عبدالعال الأساسية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت الدكتورة هالة عبدالسلام، وكيل أول وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، لقاءً استهدف فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبدالعال الأساسية من المعلمين بكل تخصصاتهم والإداريين والعمال بمقر المدرسة.

وكيل أول وزارة التعليم ببورسعيد تلتقي فريق عمل مدرسة الشهيد محمد صبري عبدالعال الأساسية

جاء ذلك برفقة الأستاذ محمود بدوي، مدير عام التعليم العام، والأستاذ العجمي فرح مدير عام إدارة جنوب التعليمية، وبحضور الأستاذة دعاء عبدالقادر مدير المدرسة، وطاقم العمل المعاون لها.

وخلال لقائها مع معلمي المدرسة وجهت بالعمل على ترغيب الطلاب في الحضور إلى المدرسة تربويًا وعلميًا، والتعامل معهم بأسلوب يُدخل عليهم البهجة والسرور، وعدم تصدير الطاقات السلبية لهم.

وأكدت وكيل أول الوزارة على أن المدرسة أحق ببذل الجهد والتفاني والإخلاص في العمل كونها المكان الشرعي لتلقى العلم، لافتة إلى أن المعلم يشكل سلوك الطلاب لإعدادهم لتحمل المسئولية والنجاح في الحياة، متمنية للجميع عامًا دراسيًا موفقًا.

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العام الجديد تربية وتعليم - شارع بورسعيد مدرسة عام

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