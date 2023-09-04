مصرع عاملين في حادث تصادم بـ6 أكتوبر

لقي عاملين مصرعهما بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بدراجة بخارية ونتج عنه وفاة عاملين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

انقلاب ميكروباص

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة- باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

و تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق "الخارجة - باريس" إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 15 بعد كمين "السادات وإصابة 8 أشخاص كانوا بداخلها وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من، صبري أحمد عبد الرحيم، 41 عامًا، عامر أحمد عمرو، 42 عامًا، أيمن عباس بوريك، 45 عاما، على عمر محمد، 38 عامًا، أحمد عبد الفتاح عيد، 37 عاما، محمد أبو زيد محمد، 43 عامًا، محمد حمدي محمدين، 42 عامًا، مؤمن محمد علي، 30 عامًا، بجروح وكدمات وإصابات متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث.

كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب أثنين أخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير إنقلاب ميكروباص بطريق :الداخلة - العوينات"، ووفاة اثنين وإصابة اثنين اخرين وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم ونقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.