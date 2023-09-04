الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع عاملين في حادث تصادم بـ6 أكتوبر

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي عاملين مصرعهما بسبب حادث تصادم سيارة ودراجة بخارية أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

تصادم 

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مروري أعلى الطريق في مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث و الخدمات المرورية و بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث ، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة بيد السائق واصطدامه بدراجة بخارية ونتج عنه وفاة عاملين ونقلوا جميعهم إلى المستشفى. 

انقلاب ميكروباص 

 

أصيب 8 أشخاص، منذ قليل، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الخارجة- باريس بالوادي الجديد، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

و تلقى اللواء محمد أبوالليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير بطريق "الخارجة - باريس" إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمنطقة الكيلو 15 بعد كمين "السادات وإصابة 8 أشخاص كانوا بداخلها وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقل المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من،  صبري أحمد عبد الرحيم، 41 عامًا، عامر أحمد عمرو، 42 عامًا، أيمن عباس بوريك، 45 عاما، على عمر محمد، 38 عامًا، أحمد عبد الفتاح عيد، 37 عاما، محمد أبو زيد محمد، 43 عامًا، محمد حمدي محمدين، 42 عامًا، مؤمن محمد علي، 30 عامًا، بجروح وكدمات وإصابات متفرقة بالجسم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة أسباب الحادث. 

كما لقى شخصان مصرعهما وأصيب أثنين أخرين في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق الداخلة- العوينات وعلى الفور تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد أبو الليل مدير أمن الوادي الجديد، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بوجود حادث سير إنقلاب ميكروباص بطريق :الداخلة - العوينات"، ووفاة اثنين وإصابة اثنين اخرين وعلى الفور، تم الدفع بسيارة الإسعاف لمكان الحادث ونقل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالتهم ونقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام والتحفظ تحت تصرف النيابة العامة.

انقلاب ميكروباص تصادم مصرع عاملين أكتوبر النجدة

مواد متعلقة

التصريح بدفن جثث ضحايا حادث طريق القاهرة أسيوط الغربى

مصرع شخص وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 عبر الدستور وموقع الوزارة الرسمي

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

"حاميها حراميها".. خفير وراء سرقة مدرسة فى مدينة 6 أكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب