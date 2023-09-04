الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة سوهاج يشاركون فى معسكر "Together" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

يشارك وفد طلابي من جامعة سوهاج في معسكر "Together" للدمج تحت شعار "معًا من أجل العناية بالصحة النفسية"، والذي ينظمه منتدى شباب العالم بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية، ومؤسسة فاهم للصحة النفسية، ومؤسسة ويل سبرنج للتنمية الاجتماعية بوادي النطرون، وذلك على مدار ثلاثة أيام. 

صرّح بذلك الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، وأكد أن المعسكر يتضمن العديد من الأنشطة والفعاليات وورش العمل بهدف توعية الشباب بمفهوم الدمج وأهمية تقبل الاختلافات بين الأشخاص.

استثمار العنصر البشرى

وأشار "النعماني" إلى حرص الجامعة على مشاركة طلابها في مثل هذه المعسكرات والمنتديات والفعاليات التي تسهم في استثمار العنصر البشري المصري، خاصةً الشباب، والذي توليه الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا، كما تعمل على جذبه ودعمه بكافة الأشكال، واستثمار طاقاته وقدراته الإبداعية إلى أقصى حد ممكن. وأثنى على طلاب الجامعة، الذين يبرهنون دومًا أنهم على قدر المسئولية، بما يمتلكونه من مهارات وقدرات تؤهلهم لحمل لواء التنمية في المستقبل وبناء المجتمع الجديد.

وأضاف الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة تشارك بوفد يضم 10 طلاب، حيث يضم المعسكر 100 طالب من الجامعات والمدارس المصرية، إلى جانب مشاركة طلاب من الأشقاء السودانيين وذوي الإعاقات والقدرات الخاصة. كما أشار إلى أن المعسكر يتضمن عدة محاضرات حول مفهوم الذات، الصورة الذاتية والعوامل والمدخلات التي تؤثر عليها، اكتشاف الذات والقيمة الحقيقية، الأفكار، المشاعر، السلوك، وكيفية التعامل معها، الصحة النفسية ومبادئ التعامل مع تحدياتها.

فيما شاركت جامعة سوهاج، اليوم، في افتتاح فعاليات ملتقى الإعداد التوظيفي "كن مستعدًا"، والذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسن شحاتة وزير العمل، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ممثلاً عن رئيس الجامعة، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات الوزارة ورجال الصناعة، وذلك في الحرم اليوناني بالتحرير.

وأشاد النعماني بالدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية للشباب بهدف بتنمية مهاراتهم وقدراتهم ليكونوا مؤهلين للالتحاق بسوق العمل، موضحًا أن مبادرة "كن مستعدًا" هي أحد أنشطة برنامج "التعليم العالي للإرشاد المهني من أجل التوظيف"، وتهدف إلى توفير برنامج متكامل لتأهيل الطلاب والخريجين وتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة للحصول على فرص عمل مناسبة، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة (رؤية مصر 2030).

وأضاف الدكتور خالد عمران أن الملتقى التوظيفي أثمر عن توفير أكثر من فرصة عمل في مختلف المجالات، حيث قام بالتسجيل في المبادرة أكثر من 18 ألف طالب من 20 جامعة مصرية، مضيفًا أن الملتقى يتضمن عددًا من ورش العمل للتوجيه المهني، وكتابة السيرة الذاتية، ومهارات عمل المقابلات الشخصية، فضلاً عن تخصيص عدد من الأجنحة لأصحاب العمل؛ لعرض فرص التوظيف الشاغرة لديهم، لتسهيل التواصل بين أصحاب الأعمال والطلاب والخريجين الباحثين عن العمل.

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