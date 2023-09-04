"ياسين التهامى والعمرى".. ليلة إنشاد خاصة فى الدورة الـ31 من مهرجان القلعة

تشهد فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر الليلة احتفالية إنشاد خاصة اليوم الإثنين 4 سبتمبر على مسرح المحكى.

مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

البداية الليلة في تمام الساعة الثامنة مساء، حيث يقدم المنشد أحمد العمرى مجموعة من الابتهالات والأناشيد الدينية منها رباه يا من أناجي، قلبي يحدثني بأنك متلفي، زدنى بفرط الحب، صلاة من الرحمن، البردة، يا حبيب الله، تملكتم عقلى، صلي يا رب وسلم، مولاى إني ببابك، قمر، المسك فاح وغيرها الى جانب عدد من مؤلفات التراث الدينى التى تتناول شمائل النبى الكريم.

ثم تنتقل الفعاليات إلى الحفل المنتظر فى تمام الساعة العاشرة مساء حيث يقدم شيخ المنشدين ياسين التهامى مختارات من أشهر المدائح والتواشيح والابتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارًا واسعًا وقاعدة جماهيرية كبيرة، ومن المقرر أن تشهد فعاليات الليلة حضورًا جماهيريًا كبيرًا للغاية حيث يحظى الشيخ ياسين التهامي بشعبية جارفة ويحضر له جمهور من كل المحافظات المصرية على غرار حفلاته التي يقدمه في الحدث نفسه كل عام.

حفلات مهرجان القلعة

ومساء أمس الأحد، استمتع ضيوف مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء 31، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بألوان فنية جادة وراقية فعلى مسرح المحكى خاطبت التونسية غالية بن على وجدان جمهورها من مختلف الشرائح العمرية خاصة الشباب، حيث قدمت عددًا من أعمال التراث المصري والتونسي بطريقة مميزة مزجت بين الأصالة والمعاصرة، كان منها “تتر فيلم مصري، باسط الطرقات، والله ما طلعت شمس، غاب عني، وبمذاق الفنون الحديثة قدم الموسيقار هشام خرما على آلتي البيانو والكى بورد عددًا من مؤلفاته الخاصة المفعمة بروح العصر ومثلت حوارًا فنيًا مزج الآلات الشرقية والوتريات مع آلات النفخ والإيقاع كان منها "بدر، أندلس، بداية الرحلة".