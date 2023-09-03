الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

غالية بن علي تشعل أجواء حفل مهرجان القلعة بـ"أكاد من فرط الجمال"

غالية بن علي
غالية بن علي

أشعلت المطربة التونسية غالية بن علي حفلها الغنئي ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته ٣١ الذي تنظمه دار الأوبرا برئاسة الدكتور خالد داغر.

واطربت غالية جمهور مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء على كلمات “أكاد من فرط الجمال أذوب” والتي تقدمها بتوزيع جديد ومختلف يتماشى مع اللون الغنائي التي تقدمه.

وتقدم غالية خلال الحفل عدد من اعمالها الخاصة اضافة الى نخبة من اعمال زمن الفن الجميل منها  روح، بلغوها، تونس، دع عنك، الم مسكنى، هيمتنى، يا مسافر وحدك، لاموني اللي غاروا منى، عرفت الهوى، الف ليلة وليلة وغيرها.

غالية بن علي مهرجان القلعة مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء مهرجان القلعة الدولي مهرجان القلعة الدولي للموسيقى

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