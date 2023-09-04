برلمانى: مصر تلعب دورًا محوريًا تجاه جميع القضايا العربية والإفريقية

قال النائب خالد طنطاوي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن هناك اتفاقًا تامًا مع تصريحات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف التي أكد فيها اهتمام الدولة بالخطاب الديني وتطويره، وأن غير المؤهلين في الخطاب الديني لا تقل خطورتهم عن المتشددين والمتطرفين.

وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن المؤتمر الـ34 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي ينطلق يومي 9 و 10 من شهر سبتمبر الجاري حول موضوع "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني"، بمثابة أمن فكري وقومي وعربي وإسلامي، وهو واجب الوقت كما أكد وزير الأوقاف على ذلك، وأضاف أننا أمام تحد جديد وهو استعادة الفضاء الإلكتروني المختطف ثقافيًا، أو إحداث التوازن في هذا المجال على أقل تقدير.

يتماشى مع سياسة الدولة المصرية

ولفت إلى أن هذا المؤتمر يتماشى مع سياسة الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تكرم بالموافقة على انعقاد هذا الحدث العالمي على أرض مصر تحت رعاية سيادته، خاصة بعد إعلان الدكتور محمد مختار جمعة عام 2023 عام الدعوة الإلكترونية، وأنه تم اتخاذ الفضاء الإلكتروني هدفًا محوريًّا، واقتحمته الوزارة بقوة من خلال استخدام عدد من الوسائل والتقنيات الحديثة وعقد الدورات التدريبية حول الاستخدام الرشيد للفضاء الإلكتروني، من خلال التدريب عن بُعد والتحفيز عن بُعد واستخدامه استخدامًا واسعًا للوصول بالرسالة الوسطية إلى مختلف دول العالم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى التنبيهات المستمرة من خلال الإصدارات والمقالات والخطب عن محاذير الاستخدام الخاطئ للفضاء الإلكتروني.

ولفت إلى اتفاقه التام مع جميع التفاصيل المهمة التى أعلنها وزير الأوقاف عن فعاليات هذا المؤتمر العالمي وجلساته، خاصة أنه لم يجعل الاهتمام بمثل هذه الملفات محليًّا، ولكن فى إطار الاهتمام الكبير من الرئيس عبدالفتاح السيسي بأن تكون مصر فى مقدمة دول العالم التي تعطي أولوية قصوى لدور مصر التاريخي والمحوري تجاه جميع القضايا العربية والإفريقية والإسلامية والدولية.

الفضاء الإلكتروني ضرورة عصرية

وأكد على الأهمية الكبيرة لجميع القضايا والملفات المدرجة على جدول المؤتمر حول الفضاء الإلكتروني والعمل الدعوي الإسلامي؛ من خلال بحوث رفيعة المستوى قدمها علماء ومتخصصون من دول العالم الإسلامي على عدة محاور منها: الفضاء الإلكتروني ضرورة عصرية، والوسائل التقليدية وأثرها في تناول الخطاب الديني، والفتوى الإلكترونية، والتحفيظ والتدريس عن بُعد، والاستخدام غير الرشيد للفضاء الإلكتروني، معربًا عن ثقته الكبيرة فى أن هذا المؤتمر سوف تسفر مناقشاته عن عدد من التوصيات المهمة، لمواجهة خطر الفضاء الإلكتروني على كل ما يتعلق من ملفات خاصة بالدعوة الإسلامية.