الإثنين 04 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": وزير الدفاع الأوكرانى يعلن تقديم استقالته بعد قرار زيلينسكى بإقالته

وزير الدفاع الأوكرانى
وزير الدفاع الأوكرانى أوليكسي ريزنيكوف

أعلن وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، عن تقديم استقالته بعد ساعات من قرار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإقالته، حسبما أفادت فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها اليوم الإثنين.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيليسنكي قد أقال، مساء الأحد، وزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، داعيًا إلى نهج جديد في الوزارة، وذلك بعد عام ونصف عام من الحرب.

وقال "زيلينسكي"، في مداخلته اليومية: "أمضى أوليكسي ريزنيكوف أكثر من 550 يومًا في حالة من الحرب الشاملة، أعتقد أن الوزارة تحتاج إلى نهج جديد وأشكال أخرى من التفاعل مع الجيش والمجتمع".

تعيين رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع

وأعلن الرئيس الأوكراني أنه سيعين رستم أوميروف وزيرًا جديدًا للدفاع، ويأتي القرار بعد ساعات من إعلان "ريزنيكوف" أن بلاده تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف، مع شنها مزيدًا من الهجمات بهذه الطائرات على أراضٍ روسية.

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