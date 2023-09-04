النمسا تخطط لمنح الأوكرانيين إقامات طويلة المدى

أكد وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، أن بلاده تعتزم تمديد وتسهيل الإقامات للأوكرانيين الفارين من الحرب بشكل طويل المدى.



ومن جهة أخرى، قال وزير الداخلية في تصريحات له، إنه سيقوم بفرض عقوبات أشد على "ملصقات المناخ" بسبب الأعمال العدوانية وقطع الطرق من جانب نشطاء المناخ.



وذكر الوزير أنه تم هذا العام بالفعل إجراء 500 اعتقال وتقديم 2300 بلاغ فيما يتعلق بحملات الملصقات، موضحا أن مستوى العقوبة الحالي ليس رادعاً بما فيه الكفاية ولذلك فإن التشديد في مناطق معينة أمر منطقي من وجهة نظر الشرطة.



ولفت الوزير إلى أن نشطاء المناخ المتطرفين هم مجرد واحدة من عدة مجموعات تستهدفها السلطات بشكل متزايد ويشمل ذلك أيضاً المتطرفين الدينيين واليمينيين وأولئك الذين يرفضون قبول الدولة.