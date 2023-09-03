"افخروا ببلدكم".. نجاح ساحق وإشادات واسعة من الجمهور بعد ختام مهرجان العلمين

اختتمت فعاليات مهرجان العلمين الجديدة للموسم الصيفى، مساء أمس، بمدينة العلمين الجديدة، بحفل للفريق الغنائى «شارموفرز»، قدمه الإعلامى شريف مدكور.

وعاش جمهور المهرجان ليالى من الإبداع منذ ١٣ يوليو الماضى حتى ٢ سبتمبر، عبر العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية التى حققت نجاحًا ساحقًا على مستوى التنظيم والأنشطة والفقرات التى تضمنها المهرجان، وحققت كل الأنشطة التى أُقيمت، على مدار أيامه، نجاحًا كبيرًا وحضورًا جماهيريًا لافتًا.

وأُقيمت الأحداث والفعاليات بثلاث مناطق رئيسية على مستوى المدينة بأكملها على مدار الساعة، مع توافر كل الخدمات العامة بأعلى معايير دولية بما يتناسب مع تصميم المدينة وفقًا للمعايير العالمية.

«المتحدة» تشكر الأجهزة المعنية والرعاة ومنظمى الفعاليات

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مهرجان العلمين الجديدة، الذى أُقيمت نسخته الأولى تحت عنوان «العالم علمين»، حقق نجاحًا مبهرًا على كل المستويات، موجهة الشكر لكل أجهزة الدولة المعنية والمعاونة التى قدمت كل التسهيلات، وسخرت إمكاناتها لإقامة المهرجان بالشكل الذى يليق باسم مصر.

ووجهت الشكر إلى الحكومة، ممثلة فى وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والسياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة، كما شكرت فريق العاملين ومجموعات العمل بالشركات التابعة لها، على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية التى أسهمت فى خروج مهرجان العلمين بالشكل اللائق.

كما شكرت كل رعاة المهرجان الذين أسهموا فى إقامة هذا الحدث العالمى وهم: «البنك الأهلى المصرى، وشركة سيتى إيدج للتطوير العقارى، وشركة WE والبريد المصرى، وشركة حديد عز».

كما شكرت شركاء النجاح الذين كان لهم دور كبير فى إقامة الفعاليات الاستثنائية بمدينة العلمين الجديدة لأول مرة فى مصر وهم: «Bee group، DS+، POD، Next، Itous security Tazkarti، Arabia outdoors، Counsel masters، dinohighlights، وفندقا توليب وريجال هايتس».

وشكرت أيضًا كل القائمين على الفعاليات والأنشطة التى أُقيمت على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر، وحققت حضورًا جماهيريًا ساحقًا، ما أسهم فى وضع مهرجان العلمين الجديدة على خريطة الفعاليات العالمية، وروجت للمدينة بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية نحو تلك المدينة.

20 حفلة.. وأكبر حدث رياضى لكرة القدم الشاطئية و«تيك بول»

استهدفت المهرجان جعل «العلمين الجديدة» أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، كما استهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بالمدينة، ما أسهم فى توفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، وتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.

وبدأ المهرجان بحدث رياضى ضخم لمشاهير الرياضة، تضمن بطولة لكرة القدم الشاطئية وأخرى لرياضة «تيك بول» بحضور بطلة العالم لـ«تيك بول» ناتاليا جيتلر ومشاركة نخبة من مشاهير كرة القدم الشاطئية، شارك بها أكثر من ٤٠ نجمًا من نجوم الرياضة على المستوى المحلى والأجنبى.

وأقام المهرجان ٢٠ حفلة موسيقية وغنائية لعدد كبير من نجوم الوطن العربى، تضمنت حفلات للموسيقار الكبير عمر خيرت والنجوم تامر حسنى وأحمد سعد وراغب علامة ونانسى عجرم ومدحت صالح وريهام عبدالحكيم وكارول سماحة وبهاء سلطان وإليسا وتامر عاشور ومحمد منير وحميد الشاعرى.

كما تضمن حفلات لأنغام وحكيم ومسار إجبارى ومسلم ورضا البحراوى وعلى قنديل ومحمد محسن وشارموفرز ومحمد عدوية ومحمود الليثى وكايروكى والنجم العالمى RUSS وعمر كمال والصواريخ ودبل زوكش وأبو، واختتم «ويجز» المهرجان بحفل كبير رفع شعار «كامل العدد»، إضافة إلى العديد من حفلات للفنون الشعبية على هامش المهرجان.

شريف مدكور: أشكر «المتحدة» على تخصيصها العوائد لـ«حياة كريمة»

أذاعت قنوات المتحدة حفل ختام مهرجان العلمين الجديدة، وقدمته الإعلامية هبة الأباصيرى والإعلامية سارة حازم من الممشى السياحى الخارجى.

وعبّرت الإعلامية هبة الأباصيرى عن فخرها خلال تقديمها حفل الختام، ووصفت مدينة العالمين بأرض الخير فى بلدنا الحبيبة، كما أعربت عن فخرها بضم المهرجان أنشطة رياضية ومسرحًا فنيًا طوال فعالياته، مشيرة إلى أن الخير سيعم بسبب هذا المهرجان على الجميع.

وقالت الإعلامية سارة حازم إنه على مدار أيام المهرجان كان كل يوم له مذاق خاص، وهذا يؤكد دقة تنظيم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إضافة لإرضائها كل الأذواق وإحضارها كل أنواع الموسيقى على أرض العلمين الجديدة.

وقال الإعلامى شريف مدكور فى حفل الختام إنه سعيد بالمشاركة فى المهرجان من خلال حفلين قدمهما خلال ٥٠ يومًا.

وقدّم «مدكور» فى كلمته الشكر للشركة المتحدة على كل ما قدمته فى المهرجان، كما وجه شكره لها أيضًا على مبادرتها بتخصيص عوائد المهرجان لمبادرة «حياة كريمة»، مضيفًا: «حفل ختام المهرجان تحييه فرقة غنائية يحبها الجميع من كل الأعمار تأسست عام ٢٠١٢، دائمًا ما كانوا يقولون إن الأغنية طريق السعادة واليوم سنكمل طريق السعادة، رحبوا معانا بفرقة شارموفرز».

طفرة فى «القاهرة للدراما» وزخم كبير لـ«البادل والجودو»

قدمت الفنانة إسعاد يونس إحدى حلقات برنامجها «صاحبة السعادة» على هامش المهرجان، واستضافت فى إحدى فقراته الساحر كريس المصرى، الذى قدم فقرة ممتعة ومثيرة للألعاب التى تعتمد على الخدع وخفة اليد، التى لاقت إعجاب الجمهور، كما أُذيعت حلقة من برنامج «معكم» للإعلامية منى الشاذلى.

كما تم تنظيم الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، الذى تنظمه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ونقابة المهن التمثيلية، التى أُقيمت بالتزامن مع الحفل الأول لجوائز STARSCAPERS.

وشهد المهرجان أيضًا بطولات «البادل، والجودو، والكرة الطائرة»، إضافة إلى أنشطة الموضة التى تضمنت العديد من الفعاليات، كان أبرزها عرض أزياء المصمم العالمى مايكل سينكو.

كما أُقيمت أيضًا بطولة «تراياثلون»، وهى لعبة مكونة من ٣ رياضات «السباحة وركوب الدراجات والجرى» وجميعها ألعاب أوليمبية، وسبح اللاعبون فى هذه البطولة لمسافة ١.٥ كيلومتر، ثم بعد ذلك ركبوا الدراجات للسير بها لمسافة ٤٠ كيلومترًا، ثم قاموا بالركض لمسافة ١٠ كيلومترات، خلال ساعة و٥٠ دقيقة.

الجمهور يرقص ويردد كلمات الأغانى مع «شارموفرز»

بدأ فريق «شارموفرز» الغنائى حفل ختام مهرجان العلمين فى دورته الأولى بمدينة العلمين الجديدة بأغنية «حزينة» التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وواصل فريق شارموفرز الغنائى تقديم حفله من خلال عدد من الأغنيات التى تفاعل معها الجمهور، ومنها أغنية «حزينة»، وأغنيته الشهيرة «إيزى مانى» التى حققت نجاحًا كبيرًا حين قدمت كدعاية لفيلم «بنك الحظ» قبل عدة أعوام.

وقدم الفريق أغنيته الشهيرة «ديفا»، وشارك أعضاء الفريق الجمهور فى الغناء وردد الجمهور كلمات الأغنية، وتفاعل الشباب مع أعضاء الفريق، كما قدم عددًا من أهم أغنياته منها «مش فارقة» التى حوّلت مسرح العلمين لساحة للرقص.

وعبَّر عدد كبير من الحضور عن سعادته الغامرة بالوجود فى مدينة العلمين الجديدة، وحضور فعاليات المهرجان الضخم الذى ولد عملاقًا فى دورته الأولى، وحضور كل الفعاليات الترفيهية الرياضية والفنية والمنوعة.