أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

ثبتت أغلب شركات الحديد سعر الطن خلال سبتمبر الجاري، بينما تم خفض سعر طن الحديد من مصنع الجارحي ليسجل أكبر تراجع له منذ 15 شهرًا ، بينما استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات الشهر الجاري عند نفس الأسعار السابقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.

سعر طن الحديد اليوم الإثنين

سعر طن الحديد من مصنع الجارحي 32.6 ألف جنيه للتجار، بعد أن لجأ المصنع لخفض سعر الطن مع تراجع المعروض.

سعر طن الحديد من شركة عز 32135 جنيها وأعلنت الشركة في بيان لها تثبيت سعر الطن عند نفس الحد السعري لها في شهر أغسطس.

حديد بشاي: 32500 جنيه .

سعر طن الحديد من المصريين: 32050 جنيهًا.

حديد العتال: 33,000 جنيه.

حديد الكومى: 32,000 جنيه.

حديد عطية: 32,000 جنيه.

حديد العشري: 32,500 جنيه.

حديد سرحان: 31,500 جنيه

حديد مصر ستيل: 31,500 جنيه.

حديد المعادى: 31,500 جنيه.

سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين