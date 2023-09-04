أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023
ثبتت أغلب شركات الحديد سعر الطن خلال سبتمبر الجاري، بينما تم خفض سعر طن الحديد من مصنع الجارحي ليسجل أكبر تراجع له منذ 15 شهرًا ، بينما استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات الشهر الجاري عند نفس الأسعار السابقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023.
سعر طن الحديد اليوم الإثنين
- سعر طن الحديد من مصنع الجارحي 32.6 ألف جنيه للتجار، بعد أن لجأ المصنع لخفض سعر الطن مع تراجع المعروض.
- سعر طن الحديد من شركة عز 32135 جنيها وأعلنت الشركة في بيان لها تثبيت سعر الطن عند نفس الحد السعري لها في شهر أغسطس.
- حديد بشاي: 32500 جنيه .
- سعر طن الحديد من المصريين: 32050 جنيهًا.
- حديد العتال: 33,000 جنيه.
- حديد الكومى: 32,000 جنيه.
- حديد عطية: 32,000 جنيه.
- حديد العشري: 32,500 جنيه.
- حديد سرحان: 31,500 جنيه
- حديد مصر ستيل: 31,500 جنيه.
- حديد المعادى: 31,500 جنيه.
سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين
- سعر الأسمنت السويدي: 2,020 جنيه.
- سعر الأسمنت الممتاز: 1,970 جنيه
- أسمنت الماكس: 1,935 جنيه
- أسمنت النهضة: 1,900 جنيه
- أسمنت المهندس: 1,890 جنيه
- أسمنت السويس: 1,850 جنيه
- أسمنت المخصوص: 1,840 جنيه
- أسمنت العسكري؛ 1,830 جنيه
- أسمنت النصر: 1,850 جنيه
- أسمنت سيناء 42.5 1,830 جنيه
- أسمنت حلوان: 1,860 جنيه
- العسكري بني سويف: 1,830 جنيه
- أسمنت المنيا: 1,840 جنيه
- أسمنت تايتان: 1,890 جنيه
- أسمنت المصري: 1,895 جنيه
- أسمنت التعمير: 1,850 جنيه
- أسمنت الصعيد: 1,890 جنيه
- أسمنت أسيوط: 1,890 جنيه
- أسمنت المصريين: 1,860 جنيه
- أسمنت العامرية عادة: 1,840 جنيه
- أسمنت البرج: 1,920 جنيه
- أسمنت أسوان: 1,880 جنيه
- أسمنت السد العالي: 1,860 جنيه
- أسمنت قنا: 1,930 جنيه