الإثنين 04 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023

مواد البناء
مواد البناء

ثبتت أغلب شركات الحديد سعر الطن خلال سبتمبر الجاري، بينما تم خفض سعر طن الحديد من مصنع  الجارحي  ليسجل أكبر تراجع له منذ 15 شهرًا ، بينما استقرت أسعار الأسمنت خلال تعاملات الشهر الجاري عند نفس الأسعار السابقة، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 4 سبتمبر 2023. 

سعر طن الحديد اليوم الإثنين 

  • سعر طن الحديد من مصنع الجارحي 32.6 ألف جنيه للتجار، بعد أن لجأ المصنع لخفض سعر الطن مع تراجع المعروض.
  • سعر طن الحديد من شركة عز 32135 جنيها وأعلنت الشركة في بيان لها تثبيت سعر الطن عند نفس الحد السعري لها في شهر أغسطس.
  • حديد بشاي:  32500 جنيه .
  • سعر طن الحديد من  المصريين:  32050 جنيهًا.
  • حديد العتال:  33,000 جنيه.
  • حديد الكومى:   32,000 جنيه.
  • حديد عطية:    32,000 جنيه.
  • حديد العشري:  32,500 جنيه.
  • حديد سرحان:  31,500 جنيه
  • حديد مصر ستيل:      31,500 جنيه.
  • حديد المعادى:  31,500 جنيه.

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سعر طن الأسمنت اليوم الإثنين 

  • سعر الأسمنت السويدي:    2,020 جنيه.
  • سعر الأسمنت الممتاز: 1,970 جنيه
  • أسمنت الماكس:        1,935 جنيه
  • أسمنت النهضة:       1,900 جنيه
  • أسمنت المهندس:       1,890 جنيه
  • أسمنت السويس:      1,850 جنيه
  • أسمنت المخصوص:   1,840 جنيه
  • أسمنت العسكري؛      1,830 جنيه
  • أسمنت النصر: 1,850 جنيه
  • أسمنت سيناء 42.5   1,830 جنيه
  • أسمنت حلوان: 1,860 جنيه
  • العسكري بني سويف:  1,830 جنيه
  • أسمنت المنيا:   1,840 جنيه
  • أسمنت تايتان:  1,890 جنيه
  • أسمنت المصري:  1,895 جنيه
  • أسمنت التعمير: 1,850 جنيه
  • أسمنت الصعيد:  1,890 جنيه
  • أسمنت أسيوط: 1,890 جنيه
  • أسمنت المصريين:   1,860 جنيه
  • أسمنت العامرية عادة: 1,840 جنيه
  • أسمنت البرج:  1,920 جنيه
  • أسمنت أسوان: 1,880 جنيه
  • أسمنت السد العالي:    1,860 جنيه
  • أسمنت قنا:     1,930 جنيه
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