الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

التحريات في ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكي، الريال السعودى" من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وضبط المتهمين حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، وبحوزة أحدهما تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

بداية ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية".

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

الاتجار بالنقد الأجنبى شراء العملة الأجنبية نطاق السوق المصرفية أسعار السوق السوداء البنك المركزي

مواد متعلقة

مزق جسده بسكين.. تفاصيل حبس مدمن قتل والده فى الزمالك

حبس المتهم بإلقاء مياه نار على شخص ونجله بأوسيم

قتله بطلقة فى الرأس.. استمرار حبس خفير أنهى حياة عامل فى بدر

خلاف على المشاريب.. حبس المتهم بقتل صديقه فى المحلة بالغربية

حبس سيدة وابنتها وآخرين قتلوا جارتهم لسرقة ذهبها فى الإسكندرية

حبس المتهم بحيازة كميات متنوعة من المواد المخدرة بقصد الإتجار بالمرج

استغل صيدلية زوجته.. حبس عامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بالدقهلية

تجديد حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بمدينة نصر

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

مكتشف محمد صلاح يكشف عن رأيه فى انتقال "مو" لاتحاد جدة

نوال تغنى لوردة فى أولى حفلاتها بالساحل الشمالى (صور)

كنز مصرى فى وسط البلد

"الموسيقيين": "سارة زكريا مش هتمسك مايك تانى ولو هتكسبنا ملايين"

وزير الداخلية يبحث سبل التعاون الأمنى المشترك مع نظيره الصومالى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)