تجديد حبس متهمين بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفية

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزي، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية.

التحريات في ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبي

وكشفت التحريات الأمنية عن ممارسة المتهمين، نشاط إجرامي تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

وأضافت التحريات، أن المتهمين قاما بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة "الدولار الأمريكي، الريال السعودى" من المواطنين وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وضبط المتهمين حــال قيامهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهم مبالغ مالية، وبحوزة أحدهما تليفون محمول وبفحصه تبين احتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.

بداية ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى

نجحت الأجهزة الأمنية، فى ضبط متهمين بالاتجار فى النقد الأجنبى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة روض الفرج" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة روض الفرج وبحوزتهما مبالغ مالية عملات "أجنبية- محلية".

وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتهما نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.