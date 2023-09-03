أحمد عاشور: منتدى شباب العالم بمثابة منصة لتبادل الأفكار

أكد النائب أحمد عاشور على أهمية الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة المصرية في مجال تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما بعد التقدير الدولي الذي يحظى به منتدى شباب العالم.

وأوضح عاشور أن منتدى شباب العالم بات بمثابة منصة حيوية لتبادل الأفكار بين الشباب في دول العالم، ومتسعا للجميع للإبداع والتنمية والسلم، حيث باتت تحظى باهتمام غير مسبوق على نطاق واسع.

تمكين الشباب

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي جعل من ملف تمكين الشباب أولوية، فجاءت فكرة منتدى شباب العالم، الذي جمع بات بمثابة مكان يتجمع فيه شباب العالم للإبداع وتحقيق الأحلام والنجاحات المبهرة.

وشدد إلى أن مصر باتت تحصد ثمار ذلك من خلال النجاحات الكبيرة التي حققها هؤلاء الشباب ممكن تقلدوا مناصب حيوية في مؤسسات الدولة، سواء في المحليات أو البرلمان ومختلف الهيئات، متمنيا استمرار هذا النجاح لهؤلاء الشباب الطموحين.

وكان منتدى شباب العالم قد ثمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بشأن إسهامات منتدى شباب العالم في شرم الشيخ، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوافق الآراء، قرارا حول نماذج محاكاة الأمم المتحدة ودورها في تمكين الشباب وتعزيز تواصلهم بالمنظمة الأممية، بناء على مشروع قرار تقدمت به مجموعة من الدول ضمت في عضويتها مصر والبرتغال وجامايكا وجمهورية الدومينيكان ولاوس.