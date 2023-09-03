مستشار الدفاع الأوكرانى لـ"القاهرة الإخبارية": طائرات إف 16 ستعزز قدراتنا الجوية

قال يوري ساك، مستشار وزير الدفاع الأوكراني، إن طائرات إف 16 ستعزّز قدراتنا الجوية وتعطينا مزايا في مواجهة روسيا.

أضاف ساك، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية":"طائرات إف 16 قادرة على حماية السماء الأوكرانية وتوفير غطاء جوي أمام الطيران الروسي.

نقوم بتدريب الطيارين الأوكرانيين على العمليات الجديدة

وأكد أن بعض الطيارين الأوكرانيين حصل على البرنامج التدريبي لطائرات إف 16 في الدول الحلفاء:"نحن بصدد بدء مجموعة جديدة من تدريب الطيارين الأوكرانيين على العمليات الجوية الحديثة".