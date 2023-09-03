الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تحرير 1226 مخالفة تموينية خلال حملات شهر أغسطس بدمياط

تموين دمياط
تموين دمياط

شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والكافيتريات للتأكد من صلاحية الأغذية المعروضة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، حيث قامت مديرية الصحة بضبط أحد المطاعم بمدينة دمياط، والتى تعمل دون ترخيص ويمثل خطرا داهما على الصحة العامة.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية، كما تم إعدام 55 كجم أغذية وخضروات تالفة و 30 لتر زيت مستعمل، إلى جانب سحب عينات من المواد الغذائية لتحليلها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط عن تحرير 1226 محضرا حيال المخالفين خلال الحملات التى نفذتها على مدار شهر أغسطس الماضى.

وشملت تحرير 101 محضر للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الإلتزام بالمعايير والموازين المقررة وضبط حالات ضرب وهمى، والتصرف فى الدقيق المدعم خارج المنظومة، وبالمتابعة الميدانية من خلال الحملات المفاجئه التي شنتها المديرية على الأسواق لمتابعة حركة السلع ، فقد تم تحرير ١١٢٥ محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وبيع سلع بقيمة أعلى من السعر المقرر، وضبط حالات غش تجاري.

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