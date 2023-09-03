الأحد 03 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هيفاء وهبى تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

تواصل هيفاء وهبي قضاء عطلتها الصيفية وسط أجواء مبهجة، حيث خطفت الفنانة اللبنانية الأنظار بإطلالة مثيرة أمام حمام السباحة.

وشاركت هيفاء إطلالتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وانهالت التعليقات التي أشادت بمظهرها الجذاب وحفاظها على رشاقتها وجمالها رغم تقدمها في العمر.

كان أحدث أعمال هيفاء فى السينما هو "رمسيس باريس"، الذى شاركها فى بطولته عدد من الفنانين أبرزهم حمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، تأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

تدور أحداث "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرًا من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون، وتقدم هيفاء وهبى فى الفيلم شخصية فتاة شعبية. 

هيفاء وهبي إطلالة صيفية هيفاء عطلة صيفية مثيرة

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