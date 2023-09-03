الأحد 03 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عضو بالبرلمان الأوروبى يدعو الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

العملية العسكرية
العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

دعا عضو البرلمان الأوروبي، عن إيرلندا ميك والاس الغرب إلى الاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.

ووفقا لما نقلته وكالة تاس فقد دعا المسئول الأوروبي إلى ضرورة التخلي عن الإجراءات التي تضر بالاتحاد الأوروبي نفسه.

كتب والاس في صفحته على تويتر سابقا و "X" حاليا: "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا. لقد فشلت العقوبات". 

txt

روسيا تتهم اليابان بدعم أوكرانيا.. وتحذرها من مواجهة عسكرية

موسكو: هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب الحالية وهم كبير

وسبق وصرح السفير الروسي لدى الصين إيغور مورغولوف، الأحد، أن هزيمة روسيا استراتيجيا في الحرب الحالية التي أطلقها الغرب وهم كبير للقوي الغربية.

جاءت تصريحات السفير مورغولوف، خلال مشاركته في حفل تخليد ذكرى الجنود والضباط السوفييت الذين لقوا حتفهم أثناء تحرير شمال شرقي الصين من اليابانيين.

وقال السفير الصيني إن "العمل العظيم الذي قام به الأبطال الذين حرروا الصين من اليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية، هو بمثابة موعظة للقوى التي تتوهم إمكانية إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا في الحرب بالوكالة التي أطلقها الغرب ضد بلادنا".

وشهدت مدينة شنغد، الواقعة شمالي بكين، اليوم الأحد، احتفالا تخليدا لذكرى جنود وضباط الاتحاد السوفييتي، الذين قضوا خلال معارك تحرير شمال شرقي الصين.

من جانبها، أعلنت السفارة الروسية في الصين، على قناة تليجرام الرسمية، أن الحاضرين وضعوا الزهور على النصب التذكاري لجنود الاتحاد السوفيتي، ووقفوا دقيقة صمت تخليدا لذكرى الجنود والضباط السوفييت الذين أنجزوا عملا عظيما لأجل حرية واستقلال شعوبنا، وحياة الأجيال القادمة".

وأضافت البعثة الدبلوماسية أن الانتصار على اليابان العسكرية هو مثال حي على أخوة جيشي البلدين.

وفي قت سابق من اليوم، اتهم نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليابان بتكيثف تقديم المساعدات إلى أوكرانيا، محذرًا من أن ذلك سيجرها إلى مواجهة عسكرية مع روسيا.

 

الرئيس السوري بشار الأسد الاسد محاكم الميدان محاكم الميدان العسـكرية الميدان

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يستقبل الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يستقبل وزير الشباب والرياضة

مقبرة فرعونية فاخرة.. دفن محمد الفايد بجوار نجله وبحراسة أبو الهول

محافظ أسوان: ملحمة كبيرة من أجهزة الدولة لدعم الوافدين السودانيين

موعد إجازة المولد النبوي 2023 للقطاع العام والخاص

31 جنيه للكيلو.. انخفاض حاد في أسعار التمور بالوادي الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

لواء.حمدى البطران

مذكرات مترجم سوفيتى فى حرب الاستنزاف

مؤمن المحمدي

قوامون

حسين دعسة

جوتيريش.. مكوك العالم الأقطاب.. أين نحن فى كل ذلك؟

د.أحمد الخميسى

أنا شفتك فى التليفزيون

محمد صلاح يكتب.. السيسى فى قلوب المصريين

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

ملاحقة اللاجئين.. لماذا يقوم الإريتريون بأعمال شغب ضد نظامهم فى إسرائيل؟

الخارجية الفلسطينية تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلى لوقف إجراءاته أحادية الجانب

اشتباكات عنيفة وإطلاق نار فى إسرائيل: طالبو اللجوء من إريتريا يثيرون أزمة (صور)