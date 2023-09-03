الدفاع الروسية تعلن القضاء على 660 عسكريًا أوكرانيًا بمناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن مقتل نحو 660 عسكريًا أوكرانيًا، خلال الساعات الـ24 الماضية في مناطق متفرقة في نطاق العملية الروسية بأوكرانيا.

وقالت الدفاع الروسية في بيان اليوم، إن اتجاه زابوروجيه شهد مقتل نحو 130 جنديًا أوكرانيًا، كما دمرت القوات الروسية مركبتين قتاليتين مدرعتين، وثلاث مركبات، وثلاثة مدافع من طراز "إم 777"، وثلاثة مدافع هاوتزر "إم 119"، بالإضافة إلى ثلاثة مدافع "دي-30".

وأضافت الدفاع الروسية أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية في مناطق نوفوسيلوفكا وشيرفونايا كرينيتسا وأوريخوف في مقاطعة زابوروجيه.

وأوضحت الدفاع الروسية أنه على اتجاه كوبيانسك، لقي نحو 40 جنديًا أوكرانيًا مصرعهم، ودُمرت سيارتان، ومدفع كراب، نظام ومدفع "إم 777".

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها صدت ثلاث هجمات للقوات الأوكرانية في مناطق سفيردلوفسك وسيرجيفكا في لوجانسك، ودفوريشنايا وبيريستوفوي وبوداركي من مقاطعة خاركوف.

وأضاف البيان أنه تم تحيد نحو 60 عسكريًا أوكرانيًا على محور خيرسون، ونحو 50 عسكريًا آخرين على محور كراسني ليمان، ونحو 125 عسكريًا أوكرانيًا على محور جنوبي دونيتسك، ونحو 250 على محور دونيتسك.

الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة ومئات من القوات الأوكرانية

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن إسقاط 25 مسيرة أوكرانية في مناطق مختلفة خلال اليوم الماضي، كما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في الأرواح، وعززت القوات الروسية مواقعها في محور دونيتسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم إحباط 4 هجمات للقوات الأوكرانية في اتجاه زابوروجيا والقضاء على 115 عسكريًا أوكرانيًا، إضافة إلى إحباط هجومين شنتهما القوات الأوكرانية في منطقتي غريغوروفكا في جمهورية لوجانسك الشعبية وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.