DMC توضح جهود “المتحدة” المبذولة فى تنظيم مهرجان العلمين

رصد الإعلامي محمد سعد حصاد المهرجان الترفيهي الأكبر على مستوى الشرق الأوسط في العلمين الجديدة.

حجم جهود “المتحدة” المبذولة

وقال سعد خلال مداخلة عبر تطبيق زووم بغرفة الأخبار بفضائية DMC، الأحد: "هناك مجهود ضخم لخروج الصورة النهائية بمهرجان العلمين توضح حجم الجهود المبذولة من قبل الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، واصفًا الشركة بـ"الجبارة" وتبرز مدى الاحترافية والإبداع في العمل".

وأشار إلى أن هناك أماكن ومسارح تم تدشينها في أقل من أسبوع، مؤكدًا أن "العلمين" شهدت العديد من الفعاليات التي جذبت قرابة 2500 مشجع لمشاهدة الفعاليات الرياضية فقط، بجانب الملايين من السائحين من مختلف دول العالم.

تنوع الفن والإبداع والفعاليات الرياضية بمهرجان العلمين

وتابع أن العلمين الجديدة شهدت 50 يومًا من الفن والإبداع والفعاليات الرياضية والتميز والاختلاف، فيما تميز عن نظيره من المهرجانات في الإقبال الجماهيري والتنظيم وغيرهما من الأمور، وجاء ختام مهرجان العلمين بتفاعلات كبيرة للغاية مع الجمهور.