الأحد 03 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

قريبًا.. برنامج "بيت مراد" على شاشة ON

أحمد مراد
أحمد مراد

أعلن إبراهيم جاد، رئيس قناة ON العامة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إطلاق برنامج جديد بعنوان "بيت مراد" تقديم الروائي أحمد مراد ضمن الخريطة البرامجية الجديدة للقناة.

وأطلقت قناة ON عدة برامج ديجيتال خلال الأيام الماضية في إطار خطة التطوير.

وأطلقت  قناة ON  برنامجًا جديدًا من نوعية محتوى برامج الديجيتال عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك” تقديم أميرة أسامة.

تدور فكرة البرنامج حول الحديث عن كل ما يتعلق بالسيارات وقصص وحكايات هذا المجال، وتناولت الحلقة الأولى حكاية أغلى سيارة في العالم رولز رويس.

وتم إطلاق برنامج ديجيتال أيضًا عبر الصفحة الرسمية لقناة ON تقديم نسمة الشافعي، وبرنامج بعنوان "من الآخر" تقديم أدهم مدحت صالح، وبرنامج من تقديم حبيبة عاطف وتناولت في أولى حلقاته الحديث عن قصة كليوباترا مع الكحل؟، وبرنامج آخر بعنوان “ببساطة” تقديم نسمة الشافعي.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD وHD نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
 تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات

اسم القناة: ON Drama.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON E الجديد 2023 نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10864.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة ON Live الجديد SD وHD نايل سات

القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة on tv دراما HD الجديد نايل سات

اسم القناة: ON Drama.
القمر الصناعي: Nilesat.
التردد: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

بيت مراد برنامج قناة اون أحمد مراد رئيس قناة أون

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