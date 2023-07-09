"يحتقرون أحمد مراد".. الباز يعلق على أزمة السيناريست الشاب

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الأزمة والهجوم الذي تعرض له السيناريست الشاب أحمد مراد، بعد تصريحاته عن كيفية تحوله إلى كاتب.

واستعرض الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، تصريحات أحمد مراد عندما سأله الإعلامي معتز الدمرداش عن النقطة التي حولته إلى كاتب، ليرد مراد: "زهقت لما تلاقي نفسك بتقبض كويس وعندك شغل كويس وعندك بيتك وعربيتك، ويوم الخميس بتلعب بلاي ستيشن وبتسافر الساحل، كل حاجة شكلها تمام بس أنا مكنتش تمام".

وقال الباز إنه بعد نشر تصريحات أحمد مراد كانت هناك حالة من الهجوم الذي يصل إلى مرحلة احتقار أحمد مراد، مضيفًا: "إنهم يحتقرون أحمد مراد".

وأضاف: "أنا ليس من جمهور أحمد مراد، أقرأ له بحكم عملي الإعلامي لكنه ليس ضمن كتابي المفضلين، لكن ليس معنى ذلك على الإطلاق إنكار إننا لدينا كاتب شاب حقق نجاحًا ساحقًا على مستوى توزيع رواياته وتوزيع مشاهدات الأفلام التي كتبها، وأيضًا على مستوى الجمهور الذي يتابعه".

وأكد أن جماعة المثقفين والكتاب والروائيين المصريين والنقاد لم يعترفوا بنجاح أحمد مراد فهم لا يقولون الحق، مضيفًا: "من حق أحمد مراد نفسه اعتراف الناس بنجاحه".

وتساءل: "ماذا كان ينتظر المثقفون، الرجل أجاب بكل صراحة عن سر تحوله إلى الكتابة"، مشيرًا إلى أن من هاجموا أحمد مراد بسبب هذا التصريح لم يصلوا إلى عمق إجابته لأنه كان لديه أزمة.

الباز: الوسط الثقافي في مصر به الكثير من النفاق

واستكمل: "هناك محاولات كثيرة جدًا للنفاق يشهدها الوسط الثقافي المصري، ومحاولات لإظهار عمق الكاتب وإظهاره بشكل معين"، موضحًا أن أحمد مراد كان يعاني من الرفاهية، والهجوم عليه ليس لوجه الله ونحتاج أن نكون منصفين مع أنفسنا.